Julius Randle vise la meilleure saison de sa carrière

Avec 25.1 points de moyenne, Julius Randle vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière, mais ses playoffs furent décevants. Touché à la cheville gauche en fin de saison régulière, l’intérieur All-Star des Knicks a souffert pour retrouver ses sensations face aux Cavaliers et au Heat, et il n’a pas pu évoluer à son meilleur niveau.

Opéré en juin dernier, et à bientôt 29 ans (il les aura en novembre), l’ancien des Lakers estime qu’il va entrer dans ce que les Américains appellent le « prime », c’est-à-dire les plus belles années d’un sportif.

« Mon entraîneur personnel et moi, on en parlait justement, de ces années », explique-t-il dans des propos rapportés par le Daily News. « Je pense qu’on est dedans quand le physique rencontre le mental. Physiquement, je pense que je vais réaliser ma meilleure saison. Et mentalement, j’ai franchi un cap car j’ai été obligé de ralentir. Je n’ai pas pu m’entraîner. »

Julius Randle vise le titre

Puisqu’il était éloigné des terrains, Julius Randle a étudié ses adversaires pendant sa rééducation. « J’ai appris de beaucoup, de LeBron James. J’ai observé sa façon d’utiliser les angles. Jimmy Butler aussi, pendant les playoffs. J’ai regardé tous ces gars. On est tous des copieurs au fond, on apprend de chacun. »

L’objectif individuel du double All-Star pour la campagne 2023/2024 est donc connu : vivre sa saison la plus aboutie. Mais collectivement ? « On n’a pas terminé le travail. On a fait le deuxième tour et on aspire à aller plus loin. On veut gagner le titre. »

Julius Randle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 LAL 1 14 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2015-16 LAL 81 28 42.9 27.8 71.5 2.1 8.1 10.2 1.8 3.0 0.7 1.8 0.4 11.4 2016-17 LAL 74 29 48.8 27.0 72.3 2.0 6.6 8.6 3.6 3.4 0.7 2.3 0.5 13.2 2017-18 LAL 82 27 55.8 22.2 71.8 2.2 5.8 8.0 2.6 3.3 0.5 2.6 0.6 16.1 2018-19 NOP 73 31 52.4 34.4 73.1 2.2 6.5 8.7 3.1 3.4 0.7 2.9 0.6 21.4 2019-20 NYK 64 33 46.0 27.7 73.3 2.4 7.4 9.7 3.1 2.8 0.8 3.0 0.3 19.5 2020-21 NYK 71 38 45.6 41.1 81.1 1.2 9.0 10.2 6.0 3.2 0.9 3.4 0.3 24.1 2021-22 NYK 72 35 41.1 30.8 75.6 1.7 8.2 9.9 5.1 2.9 0.7 3.4 0.5 20.1 2022-23 NYK 77 36 45.9 34.3 75.7 1.8 8.1 10.0 4.1 3.0 0.6 2.8 0.3 25.1 Total 595 32 47.0 33.6 74.5 2.0 7.4 9.4 3.6 3.1 0.7 2.8 0.4 18.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.