Les Celtics se déchaînent sur les Pacers : + 51 !

Déterminés à retrouver les playoffs, les Pacers passaient un test ce soir, avec ce déplacement à Boston, l’un des grands favoris pour le titre. À l’arrivée, Rick Carlisle et ses joueurs ont vu le gouffre qui les sépare des Celtics puisqu’ils ont encaissé un revers quasi historique : 155-104 ! Après avoir pris l’avantage par Bennedict Mathurin (6-4), les Pacers vont encaisser un terrible 14-0 avec des Celtics déchaînés à 3-points. C’est un festival offensif, et Kristaps Porzingis et Jaylen Brown ponctuent cette série par deux dunks.

Les Pacers sont déjà dans les cordes, et après 12 minutes, ils ont déjà encaissé 44 points ! Alors que la défense très haute des Celtics gêne beaucoup Indiana, Payton Pritchard prend le relais pour passer l’écart à + 20 (58-38). Puis Tatum et Porzingis continuent de frapper de loin pour atteindre la pause avec 75 points inscrits.

La deuxième mi-temps sera pire pour les Pacers avec un écart qui va se stabiliser autour des 30 points, tandis que le banc des Celtics va lâcher les chevaux dans le 4e quart-temps pour atteindre cette marque incroyable de 155 points !

À l’arrivée, il y a 51 points d’écart, et Boston n’a toujours pas perdu cette saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une attaque presque historique. Ce total de 155 points est la deuxième marque de l’histoire de la franchise. Il faut carrément remonter à la saison 1958/59 pour trouver mieux, avec une victoire 173-139 face aux Minneapolis Lakers. Dans l’équipe, Bob Cousy aux manettes épaulés des jeunes Bill Russell et Tommy Heinsohn.

– Une défaite quasi… historique. C’est la deuxième fois de leur histoire que les Pacers s’inclinent de 50 points et plus. La première fois, c’était en 1977, année de leur arrivée en NBA. Ils s’étaient inclinés de 59 points face aux Warriors !

– Une adresse exceptionnelle. Le « passing game » des Celtics est un régal à regarder jusqu’à présent, et ça donne forcément des paniers faciles. La preuve avec ce premier quart-temps terminé à 44 points, à 76% aux tirs ! Avec huit joueurs à 10 points et plus, les Celtics terminent la rencontre à 57% aux tirs et à 3-points, et 96% aux lancers-francs.

– Tyrese Haliburton absent. Quelques minutes avant le début de la rencontre, on a appris le forfait de Tyrese Haliburton, touché à la cheville droite. Pour le suppléer, Rick Carlisle avait décidé de titulariser Andrew Nembhard, rapidement muselé par Jrue Holiday et Derrick White. Meilleur Pacer cette nuit, TJ McConnell a fait illusion en deuxième quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.