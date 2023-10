Avec un Rudy Gobert en pleine forme, les Wolves veulent être intraitables en défense

« Nous avons le potentiel pour être dans le Top 2 des meilleures défenses. » Ainsi s’exprimait début septembre Rudy Gobert au sujet de la saison à venir des Wolves. Une prédiction qui semble forme.

Avec 94 points encaissés sur 100 possessions, après certes un très faible échantillon de deux rencontres, les Wolves disposent de la meilleure défense du pays. Après avoir pris 97 points (à 40% aux tirs) sur le parquet des Raptors, ses coéquipiers et lui ont limité le Heat à un tout aussi maigre 40% de réussite et 90 points inscrits.

Certes, les Raptors et le Heat ne sont pas les attaques les plus redoutables de NBA, surtout lorsque Jimmy Butler est au repos, mais les intentions sont là, avec un Rudy Gobert en pleine forme.

L’année dernière, à la même époque, le pivot souffrait encore, selon le Star Tribune, des effets d’une blessure au genou contractée en jouant pour l’équipe de France. Cette année, même après avoir joué en sélection à la Coupe du monde, il est revenu en bonne santé. De quoi revenir à son tout meilleur niveau ?

« Je ne suis même pas à mon ancien niveau. Je me sens mieux que jamais, parce que j’ai l’impression d’être plus fort que je ne l’ai jamais été. Et je vois l’expérience que j’ai maintenant, et vous ajoutez cela au reste de mes capacités, je pense que c’est le meilleur que j’ai été », juge le Français, 14 points et 14 rebonds face au Heat.

Tous les ingrédients pour briller en défense ?

Un sentiment de bonne forme, « pleine forme » même, confirmé par son coéquipier de longue date, Mike Conley.

« Je pense que l’été l’a vraiment aidé. Jouer avec la France l’a vraiment préparé pour la saison. Il s’est retrouvé physiquement et mentalement. Il conteste plus, dunke plus, il est plus physique, et on va avoir besoin de ça de sa part », fixe le meneur de jeu.

Une chose est sûre, la confiance de celui qui veut « être le meilleur défenseur de tous les temps » est toujours élevée. « Sur chaque possession… Pour moi, l’objectif est d’être le meilleur défenseur du monde. C’est ce que j’ai été par le passé et je sais que c’est ce que je suis », affiche l’intérieur, persuadé que son équipe, encore privée de Jaden McDaniels, a un énorme potentiel défensif.

« On a de la taille, des gars qui peuvent bouger leurs pieds. On a des chiens, des compétiteurs. En mettant ensemble ces trois facteurs, pourquoi ne voudriez-vous pas qu’on soit la meilleure équipe défensive de la ligue avec toutes ces armes ? », s’interroge Rudy Gobert. Son avis est partagé par Mike Conley selon qui, avec Jaden McDaniels, les Wolves pourraient intégrer le Top 5 défensif. « Si ce n’est la meilleure défense de la ligue avec les gars qu’on a dans cette équipe et notre configuration. On s’efforce d’y parvenir. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 2 31 61.9 0.0 60.0 4.5 9.0 13.5 1.0 2.0 1.5 2.0 2.0 14.5 Total 683 30 65.4 0.0 63.9 3.3 8.3 11.7 1.3 2.6 0.7 1.7 2.1 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.