Rudy Gobert : « Je veux être le meilleur défenseur de tous les temps »

Au bord de la crise de nerfs il y a une semaine, les Wolves attaquent 2023 de la meilleure des manières avec une 3e victoire de suite. Certes, ils affrontaient cette nuit l’équipe B des Clippers, mais la très bonne nouvelle, c’est que Rudy Gobert a plané sur la rencontre avec son 2e double « double-double » de la saison, et son 9e en carrière : 25 points et 21 rebonds à 11 sur 15 aux tirs. En face, le cinq des Clippers n’attrape que 9 rebonds…

« Je pense que leur capacité à rentrer dans la raquette nous a fait mal » témoigne Tyronn Lue. « On s’est fait déborder toute la soirée par leurs gars qui pénétraient, et ça a permis à Rudy de prendre des rebonds offensifs et de dunker. On n’a été incapable de contrôler le ballon, et de maintenir les joueurs devant nous ».

Ne pas laisser le bruit extérieur perturber son jeu

On le sait, les Wolves essaient de profiter des qualités de Rudy Gobert, notamment sur le pick-and-roll. Ils n’ont jamais joué avec un pivot qui s’ouvre vers le cercle ou qui joue dans le dos de la défense. Petit à petit, ils trouvent des automatismes, et Rudy Gobert pense que le travail paie.

« Je ne pense pas qu’on ait encore vu le meilleur Rudy. Je bosse beaucoup, mes coéquipiers me soutiennent… Le staff est avec moi, et je sais que cela va finir par payer. C’est une longue saison. »

Un journaliste lui demande alors pourquoi on n’a pas encore vu le « meilleur Rudy » sur cette première partie de saison.

« Je n’aime pas vraiment m’en prendre aux choses extérieures. C’est à moi de me gérer et de me comporter sur le terrain comme le meilleur Rudy possible. Tout le monde a des choses qui se passent dans sa vie. Ça fait partie de la NBA, ça fait partie de la vie. Mais pour moi, en tant que compétiteur, je veux être le meilleur défenseur de tous les temps, je veux être une force et je veux gagner des titres. Je dois donner le ton tous les soirs. Au début de la saison, il y a eu des matchs où je ne l’ai pas fait. Désormais, c’est mon état d’esprit, que je sois fatigué, que les choses ne se passent pas comme nous le voulons, je dois apporter cet état d’esprit tous les soirs. »

Une complicité avec Kyle Anderson

Interrogé sur le terrain après sa performance et la victoire, Rudy Gobert a loué l’intelligence de jeu de D’Angelo Russell et de Kyle Anderson pour le trouver. « Ce sont des joueurs intelligents et ils voient tout sur le terrain, et je fais en sorte de leur faciliter les choses en me rendant disponible. Ce soir, ils ont fait du très bon travail pour me trouver. »

Pour Chris Finch, le rôle de Kyle Anderson est essentiel, et il le considère comme « la couverture de survie » de l’équipe. « Rudy et lui combinent bien, en tête de raquette. Il apporte sa créativité. Le reste, c’est des répétitions et des habitudes qui commencent à fonctionner. »