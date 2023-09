Rudy Gobert peut maintenant se focaliser sur les Wolves

Pas vraiment le temps de trop se reposer pour Rudy Gobert qui, dans un peu moins d’un mois (27 septembre), sera déjà obligé de remettre le bleu de chauffe pour le début du « training camp » en NBA.

Déjà éliminé de la Coupe du monde, il se dit d’ailleurs « enthousiaste » à l’idée de retrouver les Wolves pour réaliser la « meilleure saison possible ». Des propos qui font écho à ceux qu’il avait prononcés fin avril, quand il hésitait encore à représenter la France cet été.

« Nous avons le potentiel pour être vraiment très bons », annonce le Français, en marge de la victoire des Bleus contre la Côte d’Ivoire. « Nous allons vivre un bon camp d’entraînement, construire de bonnes habitudes. Nous avons le potentiel pour être dans le Top 2 des meilleures défenses et je n’ai même pas besoin d’évoquer notre talent en attaque. Si nous arrivons [au training camp] avec l’état d’esprit de faire tout notre possible pour gagner, tout en se tenant mutuellement responsables, alors nous allons connaître une excellente et étonnante saison. »

Construire des habitudes

Pour Rudy Gobert, le fait que la majorité des joueurs de Minnesota sera de retour dans l’équipe lui permettra aussi de continuer sur sa lancée de la saison dernière, qu’il considère comme « bonne ». Elle qui, rappelons-le, s’était classée à la 8e place de l’Ouest avant d’être éliminée au premier tour contre Denver.

« Tout ce que nous avons vécu la saison dernière va porter ses fruits la saison prochaine », estime le triple Défenseur de l’année, en référence aux difficultés liées à la blessure de Karl-Anthony Towns puis celles de Naz Reid et Jaden McDaniels, ou encore à son altercation avec Kyle Anderson.

Et le pivot All-Star de se réjouir également de voir plusieurs de ses coéquipiers prendre part au Mondial en Asie : « La moitié de l’équipe dispute la Coupe du monde et je suis vraiment heureux par rapport à ça, de voir les gars représenter leurs pays. Cette expérience internationale va vraiment nous aider. »

Sa période d’adaptation est terminée

À titre individuel, Rudy Gobert espère surtout pouvoir rebondir au sortir d’une saison compliquée, tant sur les parquets (13.4 points, 11.6 rebonds, 1.4 contre) qu’en dehors, période d’ajustement oblige.

« C’était une année où je n’ai pas suffisamment bien joué », admet-il, désireux de faire beaucoup mieux. « Mais j’ai continué de me battre, de travailler, d’être un bon coéquipier et d’être un bon leader. Maintenant, je me sens mieux physiquement et aussi mentalement. Je ne suis plus dans un processus où je dois m’adapter à un nouveau système et à une nouvelle équipe. Donc ce sera une année différente. Le plus important pour moi sera d’être meilleur. »

S’il peut en prime faire taire ses détracteurs, alors Rudy Gobert ne pourra qu’être comblé…

« J’adore », partage-t-il, concernant les critiques. « Ça vient quand on accomplit de grandes choses, les gens vous fixent des standards élevés. Moi, je m’en fixe des plus élevés encore. C’est une bénédiction et, comme je l’ai dit, je suis enthousiaste à l’idée de revenir la saison prochaine et d’être le meilleur joueur possible. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 3.0 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 Total 681 30 65.4 0.0 63.9 3.3 8.3 11.7 1.3 2.6 0.7 1.7 2.1 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.