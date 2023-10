Immanuel Quickley pense plus au jeu qu’à sa prolongation de contrat

Lundi 23 octobre, 17 h (heure locale). Passé ce délai, Immanuel Quickley et les Knicks ne pourront plus s’entendre sur une prolongation de contrat. À l’instar de certains camarades de la Draft 2020, l’arrière new-yorkais est éligible à une extension de contrat. Mais le temps passe…

Si le statu quo sur sa situation contractuelle interroge sur les intentions des Knicks, l’intéressé, sur le point de démarrer sa quatrième saison dans la Grande Ligue, préfère se concentrer sur sa préparation.

« C’est là que ma foi entre en jeu. Tout dépend de Dieu. Je ne vais pas mentir, j’ai eu la chance de ne pas m’en préoccuper. Il y a des jours, parfois des semaines, où j’oublie tout ça. Sauf si quelqu’un me le rappelle. Je me contente donc de venir tous les jours et d’essayer de m’améliorer, c’est mon principal objectif », livre-t-il.

Cette saison, il touchera 4 millions de dollars, ce qui est peu pour celui qui a signé son meilleur exercice en carrière l’an passé avec 15 points, 4 rebonds et 3 passes de moyenne. Le 25e choix de Draft devrait ainsi se voir offrir une belle prolongation, sans toutefois atteindre les montants astronomiques – 260 millions de dollars sur cinq ans – obtenus par ses camarades de promotion Anthony Edwards (1er choix) ou Tyrese Haliburton (12e choix).

ESPN évoque plutôt un contrat autour de 85 millions de dollars répartis sur quatre ans. Mais comme le constate également son coach Tom Thibodeau, la priorité actuelle du joueur est ailleurs.

« Il n’y a rien de plus à demander, je pense qu’il a été capable de mettre cette question de côté. Ses agents s’en occupent. Il se concentre sur le basket et se focalise sur l’équipe et la victoire. Ces choses-là se feront naturellement, mais vu la façon dont il est arrivé, sa forme… Quick, je ne sais pas où il est pendant l’intersaison, mais je sais qu’il sera à la salle deux fois par jour. Peu importe le pays ou la ville, ça n’a pas d’importance », conclut-il.

Immanuel Quickley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 NYK 64 19 39.5 38.9 89.1 0.4 1.8 2.1 2.0 1.8 0.5 0.9 0.2 11.4 2021-22 NYK 78 23 39.2 34.6 88.1 0.4 2.8 3.2 3.5 2.1 0.7 1.3 0.0 11.3 2022-23 NYK 81 29 44.8 37.0 81.9 0.7 3.4 4.2 3.4 2.1 1.0 1.2 0.2 14.9 Total 223 24 41.6 36.7 85.9 0.5 2.7 3.2 3.1 2.0 0.7 1.2 0.1 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.