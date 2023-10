La défense du titre ratée va servir de carburant aux Warriors

Comme prévu, Chris Paul a capté toute l’attention lors du « media day » des Warriors. Les questions étaient très souvent consacrées à l’arrivée du meneur de jeu, féroce adversaire des Californiens en playoffs pendant plusieurs années.

Néanmoins, il ne faut pas oublier que Golden State n’a pas réussi à conserver son titre la saison passée. Un sentiment amer mais aussi un mal pour un bien pour Draymond Green, qui rappelle que la motivation après une saison ratée n’est pas la même qu’après un titre.

« Quand on sort d’une saison remportée, l’urgence n’est pas la même que lors d’une saison sans le trophée. Je n’essaie même pas de comparer ces deux situations, car ce n’est pas du tout la même chose », analyse l’intérieur. « On tente de combattre la suffisance, qui est une chose naturelle. On se bat pour arriver au sommet, et quand c’est le cas, on en profite, on apprécie. Et le temps qu’on passe à ça, on ne le passe pas à progresser. C’est tout à fait normal. Mais il fallait profiter de ce titre car on a bossé dur pour ça. »

S’il ne faut pas négliger non plus l’importance de l’incident entre Draymond Green et Jordan Poole sur le groupe, souligné par Steve Kerr lui-même, le quadruple champion NBA concède que les Warriors n’avaient pas le même souffle après le titre remporté face à Boston en juin 2022. Un risque dont les Nuggets devront se méfier.

« Après avoir atteint le sommet de la montagne, on n’a plus le pied sur l’accélérateur. Les détails sur lesquelles on s’arrête quand on gravit la montagne, là, on les laisse filer. Donc les petits problèmes deviennent gros et parfois on peut les corriger, parfois non. »

« La saison passée ne s’est pas terminée comme on le souhaitait et, en tant que compétiteur, on revient naturellement davantage motivé »

Regarder les Finals à la télévision plutôt que de les jouer, ce que les Warriors ont fait à six reprises depuis 2015, est une bonne façon de se motiver d’après Stephen Curry.

« On a eu quatre semaines de plus pour bosser et pour regarder du basket, alors qu’on n’était pas habitué à ça », constate le meneur de jeu. « Quand on termine de jouer les Finals, la saison est alors terminée. Quand il faut les regarder, ça offre une motivation et un carburant différents. »

La NBA est donc prévenue : les Warriors sont motivés pour reprendre leur place sur le trône.

« La saison passée ne s’est pas terminée comme on le souhaitait et, en tant que compétiteur, on revient naturellement davantage motivé », prévient Draymond Green. « C’est donc normal d’être plus motivé que l’année dernière. Ce n’est pas forcément un reproche, c’est la nature humaine. Tout le monde est arrivé concentré, prêt à prendre un bon départ. Je pense qu’il faut parfois perdre pour gagner. L’an passé, on a perdu et ça nous permet d’être en meilleure position cette saison pour gagner. »