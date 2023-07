Steve Kerr concède ne pas avoir réussi à connecter les Warriors la saison passée

Il y a deux mois, Steve Kerr avait confirmé ce que beaucoup avaient ressenti en observant les Warriors la saison passée : quelque chose était cassé, et sans doute que l’origine des problèmes était l’incident entre Draymond Green et Jordan Poole. Avec ce coup de poing du premier sur le second, filmé et diffusé, avant le début de saison.

« Dès qu’on perd de la confiance, et ce fut le cas pour nous, alors tout le processus est plus compliqué », avait expliqué le coach de Golden State. « Je ne peux pas être plus direct que ça. Et il n’y a rien à cacher : l’incident entre Draymond et Jordan, en début de saison, a joué un rôle là-dedans. C’est difficile d’imaginer que ça n’a pas d’impact sur l’équipe. »

Steve Kerr prend désormais ses responsabilités et assume qu’il n’a pas réussi à redresser la barre.

« Je dois dire que j’ai l’impression d’avoir échoué l’année dernière pour créer des liens, une connexion, dans ce groupe », livre-t-il pour le Mercury News. « J’ai pris beaucoup de temps cet été pour réfléchir à la saison passée et aux choses que j’aurais pu et dû faire différemment. »

Les Warriors, battus par les Lakers en demi-finale de conférence, n’ont pas réussi à conserver le titre remporté en 2022. Et maintenant que Golden State a fait un choix clair en prolongeant Draymond Green et en transférant Jordan Poole, l’entraîneur est impatient de mettre cet exercice frustrant derrière lui.

« Je crois vraiment que la défaite vous oblige parfois à réévaluer la situation et je suis impatient de revenir l’année prochaine avec une concentration, une énergie et un esprit renouvelés de la part de tout le groupe, à commencer par moi. »