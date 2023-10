Cam Johnson veut continuer à gravir les échelons avec Mikal Bridges

Avec les Knicks (Jalen Brunson et Josh Hart), les Nets étaient la franchise la plus représentée au sein de l’effectif de Team USA cet été à la Coupe du monde. Passé l’échec sur cette scène internationale, Mikal Bridges et Cam Johnson se concentrent désormais sur leur saison à venir avec les Nets.

Une saison complète cette fois pour les deux anciens Suns, transférés en cours d’exercice contre Kevin Durant. Avec des responsabilités toujours plus importantes pour eux qui jouaient en retrait de Devin Booker à Phoenix.

« C’est une extraordinaire opportunité de continuer à gravir les échelons NBA. Mikal et moi en parlons tout le temps. Ils nous appellent ‘les jumeaux’ parce qu’on a fait tous nos entraînements ensemble et que nos rôles étaient assez similaires. On a toujours dit qu’on n’avait aucun scrupule à propos de notre rôle à Phoenix. On aimait gagner et notre équipe gagnait. Mais on a vraiment plus de choses à accomplir ! », annonce le joueur, prolongé au prix fort (108 millions de dollars sur quatre ans), de passage au micro de JJ Redick.

Cam Johnson se permet même de faire un parallèle avec leurs homologues des Celtics, Jayson Tatum et Jaylen Brown. « C’est un duo d’ailiers d’élite. On continue à bosser, peut-être que nous sommes une version qui a moins le ballon en main, (une version) 3&D. On plaisante toujours à ce sujet », poursuit l’ailier-fort, dont le duo avec Mikal Bridges a tout de même encore du chemin à parcourir avant d’être comparé à la paire des Celtics.

Trouver une identité

Une chose est sûre, alors que Boston s’apprête à batailler avec les Bucks pour atteindre les sommets de la conférence, les Nets ont aussi l’occasion de faire du bruit à l’Est.

« Je crois qu’on a des éléments uniques. Nic Claxton est un pivot unique dans sa capacité à courir, défendre sur toutes les positions, à être une menace sur les passes lobées. Évidemment, Ben (Simmons) ouvre complètement le jeu pour nous, surtout à des gars comme Mikal et moi. Et puis, Spence (Dinwiddie), Doe (Finney-Smith), Roy (O’Neale), on a des joueurs très polyvalents », énumère Cam Johnson, très enthousiaste à l’idée d’établir une « identité » pour cette équipe.

« Ce qui a été vraiment très difficile la saison dernière, compte tenu des circonstances. Tu es transféré dans une équipe en milieu de saison. Vous essayez de prendre beaucoup de choses à la volée. Je pense que ce qui est le plus enthousiasmant, c’est de déterminer quelle équipe on veut être et utiliser les éléments uniques dont on dispose à notre avantage », souhaite enfin l’ancien joueur des Suns.

Cameron Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 PHX 57 22 43.5 39.0 80.7 0.9 2.4 3.3 1.2 1.5 0.6 0.6 0.4 8.8 2020-21 PHX 60 24 42.0 34.9 84.7 0.6 2.8 3.3 1.4 1.4 0.6 0.7 0.3 9.6 2021-22 PHX 66 26 46.0 42.5 86.0 0.6 3.5 4.1 1.5 1.7 0.9 0.7 0.2 12.5 2022-23 * All Teams 42 29 47.0 40.4 84.2 0.8 3.6 4.4 1.9 2.0 1.2 0.9 0.3 15.5 2022-23 * BRK 25 31 46.8 37.2 85.1 0.8 4.0 4.8 2.1 2.2 1.4 1.1 0.3 16.6 2022-23 * PHX 17 25 47.4 45.5 81.8 0.8 3.0 3.8 1.5 1.7 0.9 0.6 0.4 13.9 Total 225 25 44.7 39.3 84.3 0.7 3.1 3.8 1.5 1.6 0.8 0.7 0.3 11.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.