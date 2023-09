La G-League Ignite présente à la Coupe Intercontinentale de basket

Est-ce que les champions NBA sont les champions du monde de basket ? Lancé par le sprinter Noah Lyles, le débat a été très animé ces dernières semaines sur le sujet, et il pourrait ressurgir dans quelques jours, puisque du 21 au 24 septembre se déroulera à Singapour la Coupe Intercontinentale de Basket-Ball. Pour la première fois, l’événement accueille six équipes avec l’ajout d’une équipe asiatique et d’une formation du Moyen-Orient.

Malgré son intitulé, cette compétition n’oppose pas les champions des différents continents puisque les Nuggets sont remplacés par la G-League Ignite pour les Etats-Unis, et le Telekom Baskets Bonn, champions de la BCL, représente l’Europe, en lieu et place du Real Madrid, vainqueur de l’Euroleague. Logique puisqu’il s’agit d’une compétition FIBA.

Dans le Groupe A, on retrouvera Sesi Franca (champions de la BCLA, Brésil), la G-League Ignite et Al Ahly, vainqueur de la Basketball Africa League. Le Groupe B se compose des Zhejiang Golden Bulls (CBA, Chine), d’Al Manama (champions de la WASL, Bahreïn) et donc du Telekom Baskets Bonn.

Les trois équipes de chaque groupe s’affronteront durant les trois premiers jours du tournoi. L’équipe terminant en tête de chaque groupe ira en finale, le 24 septembre. Reste à savoir si le vainqueur sera considéré comme un « champion du monde »…