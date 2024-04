Matas Buzelis explique sa décision de jouer avec l’Ignite Team

Si la NCAA reste la voie royale pour accéder à la NBA en tant que gros « prospect », surtout depuis l’instauration en juillet 2021 du NIL, qui permet aux étudiants-athlètes de signer des contrats de sponsoring, d’autres pistes alternatives prennent de l’ampleur depuis plusieurs années, et plaisent de plus en plus.

La Draft 2023 en était bien sûr la preuve la plus incontestable, puisque quatre des cinq premiers choix de la cérémonie n’ont jamais joué la moindre sur le circuit universitaire cette saison (Victor Wembanyama dans le championnat français, Scoot Henderson en G-League et les jumeaux Amen et Ausar Thompson en Overtime Elite).

En tête de liste de ces options alternatives, il y a évidemment l’Ignite Team, formée en avril 2020, véritable centre de formation pour des jeunes talents au sein de l’antichambre de la NBA et qui apparait aujourd’hui clairement comme le rival majeur de la NCAA dans le domaine du recrutement des meilleurs « prospects ».

Le dernier recrutement en date, remporté par la Team Ignite ? Celui de Matas Buzelis.

Pressenti comme le potentiel premier choix de la Draft 2024, l’ailier lituanien de 18 ans a en effet décidé de passer professionnel en G-League à la rentrée pour se préparer à la NBA, plutôt que d’opter pour la NCAA où certains mastodontes avaient tenté de le recruter (Kentucky, UCLA, North Carolina, Kansas, Duke et Arizona, entre autres).

Un profil… trop moderne pour la NCAA ?

Invité du dernier épisode de l’émission « The Old Man & The Three » de JJ Redick, qui l’a interrogé sur cette décision, Matas Buzelis a ainsi donné le pourquoi du comment derrière ce choix.

« Je pense que je suis un joueur particulier. L’université, c’est évidemment une super option. La plupart des joueurs qui sont draftés passent par une université. Mais je pense que par rapport à mon style de jeu, l’option d’une ligue professionnelle est la meilleure décision », a-t-il expliqué. « Et puis au bout du compte, je veux aller en NBA, je veux finir professionnel dans tous les cas. »

Ce que le natif de Chicago veut dire, c’est qu’il s’inscrit dans une lignée de « freaks » aux dimensions physiques et qualités techniques hallucinantes, un peu comme Victor Wembanyama, qu’on a du mal à faire rentrer dans des cases.

Dans son cas, Matas Buzelis est ainsi un ailier de 2m10, formé plus jeune comme meneur de jeu et qui a gardé le « skillset » de ce poste en grandissant. Et le circuit universitaire, où le jeu demeure encore parfois très « old school », n’est effectivement pas le meilleur contexte pour pleinement exploiter ses qualités et son potentiel.

Un constat d’ailleurs brillamment résumé par JJ Redick.

« Quand je regardais la NBA quand j’étais plus jeune, il y avait le meneur, l’arrière, l’ailier, l’ailier-fort et le pivot. Les postes étaient clairement définis, les joueurs étaient donc largement placés dans des rôles, dans des cases. Et sous certains aspects, le basket universitaire opère encore avec le même schéma aujourd’hui », notait-il ainsi, avant de constater qu’un garçon comme Matas Buzelis incarne plus largement un changement structurel, en cours, dans la manière de jouer au basket en NBA. « Des gars comme [Matas Buzelis], comme Giannis [Antetokounmpo], ou comme Victor [Wembanyama] vont inspirer dans plusieurs années une génération de gamins qui regarderont la NBA, et seront témoins d’une ère au cours de laquelle il n’y aura quasiment plus de poste, et dans laquelle chaque joueur pourra jouer de la manière qui mettra le plus en évidence ses qualités respectives. »

Et donc une ère au cours de laquelle la NCAA pourrait perdre de sa superbe, face à la modernisation ininterrompue des profils des joueurs à l’échelon professionnel…