Giannis Antetokounmpo va s’entraîner avec Hakeem Olajuwon

Dans le premier épisode du podcast « 48 minutes », Giannis Antetokounmpo n’a pas seulement défendu Noah Lyles dans la polémique du « World champion of what ?! », puisqu’il a également annoncé qu’il s’entraînerait dans les semaines à venir avec un certain… Hakeem Olajuwon.

« Pour le training camp, j’ai un voyage de prévu qui m’amènera à Houston et où je vais essayer de m’entraîner avec Hakeem Olajuwon » dévoile le joueur des Bucks. « Si je peux chiper quelques trucs de son jeu ou apprendre la moindre chose des jours que je vais passer auprès de lui, alors ce sera une bénédiction. C’est quelqu’un que j’ai admiré durant toute ma vie et que mes parents admiraient aussi, car il était le numéro un au Nigeria. Il était le meilleur sportif d’Afrique. »

Une véritable icône du sport africain avec laquelle Giannis Antetokounmpo partage, outre les origines nigérianes, quelques autres similitudes. En effet, comme Hakeem Olajuwon, le « Greek Freak » a réussi le doublé MVP/DPOY la même année, en plus de porter le numéro 34 et d’avoir été sacré champion avec l’équipe qui l’a drafté.

« C’est l’un des meilleurs joueurs internationaux de l’histoire et c’est assurément le meilleur joueur africain de tous les temps »

« C’est un énorme compliment d’être cité dans la même phrase que Hakeem Olajuwon », déclare l’ailier-fort de Milwaukee. « C’est l’un des meilleurs joueurs internationaux de l’histoire et c’est assurément le meilleur joueur africain de tous les temps. J’ai toujours adoré son jeu, j’ai toujours essayé de l’étudier et j’ai toujours adoré qu’il fasse les choses de la bonne manière. C’est-à-dire qu’il est resté avec ses coéquipiers et il a remporté deux titres. »

Réputé notamment pour sa maîtrise du jeu au poste et du footwork, le légendaire Hakeem Olajuwon a pu conseiller de nombreux joueurs de renom depuis sa retraite en 2002.

De Kobe Bryant à LeBron James, en passant par Kevin Garnett, Carmelo Anthony, Dwight Howard ou encore Amar’e Stoudemire. Sans oublier… Giannis Antetokounmpo en 2015 !

Un Giannis Antetokounmpo qui confirme du même coup ses propos de 2021, quand il confiait ne surtout pas vouloir s’entraîner avec des joueurs en activité.

« Je ne veux pas que quelque chose me freine. Je veux regarder vers l’avant et m’améliorer. C’est pour cette raison que je ne m’entraîne pas avec d’autres joueurs. Je ne veux pas être pote avec eux. Si je fais ça et que je bois un café avec eux, est-ce que je peux ensuite aller sur le terrain et utiliser mes coudes contre eux ? Est-ce que je peux les contrer ou dunker sur eux ? Je ne peux pas, car je suis authentique. Si j’aime quelqu’un, je l’aime aussi sur le terrain. J’en suis pleinement conscient et je ne veux pas me mettre dans cette position. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 Total 719 33 53.7 28.7 70.8 1.8 7.8 9.6 4.7 3.0 1.1 3.0 1.3 22.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.