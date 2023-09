Giannis Antetokounmpo défend et soutient Noah Lyles à 200%

Giannis Antetokounmpo n’avait pas suivi la meute de joueurs NBA qui s’en était pris à Noah Lyles après les propos du sprinter, sur l’expression « champions du monde » inscrite sur la casquette et les T-shirts des champions NBA.

À l’occasion de sa première participation au podcast « 48 minutes », l’international grec, forfait pour la compétition, s’est finalement exprimé sur le sujet, partageant la logique de Noah Lyles.

« Je voulais tellement le soutenir », a-t-il lancé. « Il a reçu tellement de réactions négatives pour avoir dit quelque chose d’évident, mais certaines personnes ne le comprennent pas. Peut-être qu’il y a de l’arrogance là-dedans».

« Pour être champion du monde, il faut battre le monde »

Le rappel à l’ordre de Noah Lyles a ainsi été confirmé par le résultat final en Coupe du monde. À ce titre, seule l’Allemagne peut désormais être désignée comme championne du monde.

« C’est quand tu joues la Coupe du monde, que tu affrontes Team USA et d’autres pays du monde, qu’on peut dire que tu est champion du monde », a-t-il rappelé. « C’est Manu Ginobili qui l’a dit le mieux. Lorsque l’Argentine a remporté la Coupe du monde en 2006, il a pu dire qu’il était champion du monde, parce qu’il est allé là-bas, qu’il a battu l’équipe grecque qui avait précédemment battu les États-Unis, et qu’il a battu les équipes espagnole et brésilienne (…). En fin de compte, pour être champion du monde, il faut battre le monde. Je sais que la NBA est la meilleure ligue du monde et que ses joueurs sont les plus talentueux que l’on puisse voir. Mais nous ne pouvons pas dire que nous sommes les champions du monde parce que nous jouons dans la meilleure ligue du monde. Il faut respecter les équipes qui sont championnes de l’Euroleague, de Grèce, d’Espagne et de la France ».

L’ailier-fort des Bucks, champion NBA en 2021, aidera peut-être à éveiller les consciences outre-Atlantique sur un sujet semble-t-il très sensible au regard des réponses des joueurs NBA à Noah Lyles.

« Il se peut que je reçoive des critiques à ce sujet, mais je m’en fiche : Je suis tout à fait d’accord avec lui, parce qu’il est sur la scène mondiale. C’est le meilleur aux États-Unis, mais il a aussi battu d’autres concurrents dans le monde entier. C’est là que l’on peut se dire champion du monde, en affrontant tout le monde ».

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 Total 719 33 53.7 28.7 70.8 1.8 7.8 9.6 4.7 3.0 1.1 3.0 1.3 22.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.