Noah Lyles ne regrette pas d’avoir critiqué les joueurs NBA

« Rira bien qui rira le dernier »… Pour avoir dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas depuis des années, Noah Lyles a essuyé un torrent de critiques de la part des stars NBA comme Kevin Durant, Damian Lillard ou même Tyrese Haliburton. Au départ, le triple champion du monde d’athlétisme s’en est pris au terme de « champions du monde » que l’on colle aux champions NBA.

« Ce qui me dérange le plus, c’est de regarder les Finals et de voir [que les champions NBA] ont ‘champion du monde’ d’inscrit sur leur tête. Mais ‘champion du monde’ de quoi ? Des États-Unis ? », avait ironisé le nouveau roi du sprint mondial. « Ne vous méprenez pas, j’adore les États-Unis, parfois, mais ce n’est pas le monde dans sa globalité. Nous [les Championnats du monde, ndlr] sommes le monde, ici il y a presque chaque pays, qui se bat, se donne à fond, arbore son drapeau. Il n’y a pas de drapeaux en NBA. »

« Il y a eu beaucoup de air balls »

Deux semaines après cette sortie, les Etats-Unis vont disputer le match pour la 3e place, et ils ne seront pas champions du monde. L’occasion pour GQ de questionner Lyles sur les vives attaques qu’il a subies.

« Il y a eu beaucoup de air balls » chambre-t-il. « C’est simplement une situation dans laquelle ils ont finalement décidé d’écouter. Cela fait des années que je dis cela. En fait, le monde entier le dit depuis des années. C’est seulement la première fois qu’ils y prêtent attention et qu’ils livrent leur opinion. »

Ce qui a amusé Lyles, c’est la solidarité entre joueurs NBA, qui ont même reçu le soutien de… Drake.

« Il y a un tas de choses amusantes qui en découlent, comme le fait que Drake l’ait remarqué. Genre, Drake, qu’est-ce que tu fais ici ? Rentre chez toi ! C’est une conversation NBA ! » balance Lyles. « Mais je ne pouvais pas rester sur TikTok plus de trois secondes parce qu’on ne voyait que moi. Et je me disais : « Est-ce que je peux voir autre chose ? » Je ne veux pas me voir. Je vais sur Twitter pour voir autre chose. Pour être honnête, je pense vraiment que la NBA est la meilleure ligue. Je n’en ai jamais douté. Mais il y a un niveau d’incompréhension des deux côtés du sport. Il y a le côté national et le côté mondial, et vous ne pouvez pas avoir de titre de champion du monde sans affronter le reste du monde. »

Et en basket masculin, les Etats-Unis ne sont plus champions du monde depuis 2014.