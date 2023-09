Coupe du monde | Deux groupes déjà scellés, suspense total dans les deux autres !

Pas le temps de souffler dans cette Coupe du monde 2023 car, seulement deux jours après la fin du premier tour, voilà que le second tour démarrait ce vendredi. À l’issue d’une journée pleine de rebondissements, on connaît d’ailleurs pas moins de… quatre qualifiés pour les quarts de finale !

Premier qualifié, et non des moindres : Team USA. Victorieux dans la douleur du Monténégro, les Américains continuent ainsi leur sans-faute dans ce Mondial, à l’image de la Lituanie qui, elle aussi, est invaincue après quatre matchs. Dans cette même poule J, la sélection balte s’est aisément défaite de la Grèce pour se donner le droit de jouer la première place du groupe contre les États-Unis, ce dimanche.

Autres pays qualifiés pour la phase à élimination directe, tous deux présents dans la poule K : l’Allemagne et la Slovénie. D’un côté, les coéquipiers de Dennis Schröder –toujours privés de Franz Wagner– ont tranquillement pris la mesure de la Géorgie dans la matinée. De l’autre, les coéquipiers de Luka Doncic ont signé un succès probant face à l’Australie, l’un des outsiders du tournoi, s’offrant également une « finale » de groupe dans deux jours.

Vous l’aurez donc compris, quatre nations sont dorénavant hors course : le Monténégro, la Grèce, la Géorgie et enfin (surtout) l’Australie. Ne reste plus qu’à connaître le classement de ces poules J et K, et notamment la position de l’Allemagne et la Slovénie car, en supposant que Team USA domine la Lituanie, le perdant de cette rencontre se retrouvera ensuite dans la partie de tableau des Américains…

Le Canada ou l’Espagne va passer à la trappe !

Néanmoins, ce qui nous intéressera tout particulièrement ce dimanche, c’est le dénouement des groupes I et L où les… quatre équipes (!) possèdent toutes 7 points ! Il faut dire que les victoires plus ou moins inattendues de l’Italie face à la Serbie et de Porto Rico face à la République dominicaine dans la poule I, ainsi que celles de la Lettonie face à l’Espagne et du Brésil face au Canada dans la poule L, ont rebattu toutes les cartes !

Pour l’heure, ce sont en tout cas la Serbie et la République dominicaine, ainsi que le Canada et l’Espagne, qui se hissent aux deux premières places de leurs groupes respectifs. Sauf que le classement évoluera forcément, car la journée de dimanche mettra aux prises… la Serbie à la République dominicaine et le Canada à l’Espagne !

Une aubaine pour les vainqueurs d’Italie/Porto Rico et de Brésil/Lettonie, qui se hisseront quoi qu’il arrive dans le Top 8 de cette Coupe du monde. Mais à quelle position ? C’est bien là tout l’enjeu des matchs d’après-demain, au coeur d’une journée que l’on peut déjà considérer comme folle…

Dimanche 3 septembre

9h30 : Australie – Géorgie

10h : Italie – Porto Rico

10h40 : Grèce – Monténégro

11h45 : Brésil – Lettonie

13h10 : Allemagne – Slovénie

14h : République dominicaine – Serbie

14h40 : États-Unis – Lituanie

15h30 : Espagne – Canada