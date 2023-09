La Slovénie prend déjà le quart et élimine l’Australie !

Pas de round d’observation chez les Slovènes, qui dominent par de l’adresse et du mouvement. Luka Doncic est bien contenu, mais ses coéquipiers brillent comme Mike Tobey, impérial sous les panneaux.

Côté australien, Dante Exum et Patty Mills loupent des shoots ouverts, et la Slovénie prend le large (32-18). Sauf que Luka Doncic prend deux fautes sévères, dont une technique, et les Boomers en profitent pour rentrer dans leur match avec Josh Giddey qui distribue bien le jeu pour passer sous la barre des 10 points (34-25).

Problème : les Slovènes font mal de loin avec Samar puis Nikolic, qui permettent de conserver une avance de 10 points (44-34). Le tout sous le regard de Doncic, scotché sur le banc avec ses trois fautes. Et quand le meneur des Mavericks revient en jeu, la Slovénie reprend le large avec Doncic qui trouve Prepelic pour le 3-points (49-35). C’est Patty Mills qui entretient le suspense avec cinq points de suite. -9 à la pause pour les « Boomers » qui ont évité la correctionnelle.

Josh Giddey entretient l’espoir

Au retour des vestiaires, la Slovénie reprend sa marche en avant avec Zoran Dragic et Luka Doncic à la finition (56-44). Sauf que Doncic prend bêtement sa 4e faute et on se retrouve dans la même situation que dans le 2e quart-temps. A l’exception qu’il reste sur le terrain, et les Slovènes passent en zone pour le protéger de sa 5e faute.

Une situation bancale dont profitent les Boomers pour revenir à -7 grâce à Giddey (56-49). Puis c’est Dante Exum qui enchaîne un contre énorme et un dunk pour maintenir l’écart (60-53). Grâce sept points de suite de Giddey, l’Australie revient même à -5 (66-61) à la fin du 3e quart-temps.

Sur son nuage, Josh Giddey (25 pts) continue de rapprocher l’Australie qui se met à rêver d’un hold-up (66-64). Sauf que ça réveille la Slovénie qui signe un 7-0 pour se redonner de l’air (73-64).

La Slovénie et l’Allemagne qualifiées

La maladresse extérieure des « Boomers » coûte cher (5 sur 19 à 3-points à ce moment du match), et Luka Doncic revient en jeu avec ses quatre fautes. Malgré cette épée de Damoclès, le génie slovène signe même un contre énorme sur son coéquipier aux Mavs Josh Green et derrière Cebasek redonne 12 points d’avance (78-66).

L’Australie a laissé passer sa chance, et Prepelic tue le match à 3-points (81-66) à quatre minutes de la fin. Le relâchement du « money time » ne change rien, et la Slovénie s’impose 91-80.

Un succès qui élimine l’Australie, mais aussi la Géorgie. Invaincues, la Slovénie et l’Allemagne sont déjà en quarts-de-finale avant leur affrontement de dimanche.

Résumé vidéo à venir