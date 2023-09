Team USA : pour Steve Kerr, la bataille face au Monténégro plus utile « qu’un succès de 40 points »

34 points. Les Américains l’ont emporté sur cet écart moyen lors du premier tour de la compétition. Cette moyenne a chuté drastiquement après la victoire de ce jour face au Monténégro : seulement 12 points d’avance (85-73), un écart d’autant moins important que Team USA n’avait que 4 points d’avance à trois minutes de la fin.

C’est dire si les favoris de la compétition ont été bousculés par la 18e nation mondiale au classement FIBA. Sur un dunk de Marko Simonovic dans les derniers instants de la première mi-temps, la nation des Balkans a même viré en tête à la pause (37-38). 37 points inscrits après 20 minutes de jeu, c’est très peu pour une équipe qui inscrivait 106 points de moyenne jusqu’ici.

Dominés au rebond

« On n’a pas commencé le match comme on le souhaitait. Mais à quoi ressemble un match FIBA ? Ce n’était pas le plus beau mais ils servent à ça », formule Tyrese Haliburton (10 points et 6 passes) en pensant au rythme généralement plus lent des matchs sur la scène internationale et à leur dureté.

« Ce n’était pas notre soir en attaque », complète Steve Kerr. Anthony Edwards incarne bien ces difficultés au démarrage. À la pause, l’arrière des Wolves n’avait pas inscrit le moindre point (0/5). Sans davantage trouver la mire à 3-points en seconde période (1/5 de loin au total), le leader offensif de la sélection américaine s’est réveillé par la suite en scorant 17 unités (7/16 aux tirs).

« J’ai eu le sentiment de laisser tomber l’équipe en première période, en manquant d’agressivité et en arrêtant de shooter après avoir fait 0/5. Ce n’est pas habituel chez moi. J’ai dû faire le point avec moi-même dans les vestiaires pour me remettre en selle », rapporte Anthony Edwards selon qui finir par l’emporter « était super important. Ces gars-là, ils jouent dur. Ils ont joué de manière très physique, nous n’étions pas prêts à jouer. On doit être plus physiques. Un peu plus physique. »

Symbole de cet impact physique monténégrin, outre le fait de voir Jalen Brunson être parfois malmené sur ses remontées de balle par son défenseur, la bataille aux rebonds largement perdue par Team USA : seulement 31 prises contre 49 à leurs adversaires. Ces derniers ont gratté 23 rebonds offensifs, soit autant que de rebonds défensifs captés par les Américains !

Cette activité a permis à Nikola Vucevic (18 points et 16 rebonds) et à sa bande de compenser une maladresse généralisée aux tirs (40%) et de s’offrir le droit de croire à l’ « upset » jusqu’au bout. « Ils ont essayé de brouiller le jeu, de le ralentir, de faire en sorte qu’il y ait peu de possession, et c’est l’opposé de ce qu’on veut faire », résume Austin Reaves (12 points).

La paire Haliburton – Reaves pour finir

Auteur d’un tir primé important dans les derniers instants, l’homme à tout faire des Lakers estime que sa formation a bien « réagi en seconde période, c’est positif qu’on ait géré la situation et joué face à une telle adversité ».

Même sentiment du côté de son coach. « C’est un super match pour nous. On va être confronté à ce genre de rencontre. On s’améliore avec ce genre de match plutôt qu’avec une victoire de 40 points. Parce qu’il faut le sentir, il faut vivre une expérience où le match est serré et où chaque possession compte, c’est là que l’on s’améliore. J’aime la façon dont nos gars ont terminé le match », salue Steve Kerr qui a trouvé « fantastique » la performance des Monténégrins.

Celui-ci, après avoir déjà sorti Brandon Ingram de son cinq au profit de Josh Hart, s’est d’ailleurs permis un nouvel ajustement en terminant ce match avec la paire Haliburton – Reaves, plutôt que les hommes de Villanova Brunson – Hart. « C’est un cinq en qui on a confiance et qu’on aime bien. Ils jouaient bien, dans un bon rythme, et ils ont fait le travail », justifie le coach, quand Edwards parle d’un « duo dynamique » avec qui il est « très agréable de jouer ».

Le meneur des Pacers (10 points et 6 passes) estime, en conclusion que « chaque victoire est satisfaisante mais on va clairement regarder les images demain et voir comment on peut s’améliorer et se préparer de la bonne manière pour la Lituanie ». Un nouveau beau morceau pour eux.