La Villanova Connection éjecte Brandon Ingram du cinq de départ

Surprise à l’entre-deux de la rencontre entre les Etats-Unis et la Jordanie, puisque Brandon Ingram a pris place sur le banc, remplacé par Josh Hart parmi les titulaires. La veille, Steve Kerr avait vanté les mérites du couteau-suisse des Knicks, et Josh Hart a tellement gagné de points qu’il a donc hérité de la place de titulaire.

Résultat, c’est Brandon Ingram, très moyen jusque-là, qui est sacrifié, et l’intéressé le comprend puisque c’est… pour son bien. « Les coaches ont estimé que c’était mieux pour moi de jouer avec Tyrese et avec des gars qui ont moins besoin du ballon que Jalen et Anthony », a réagi Brandon Ingram. « Ils ont simplement parlé d’une meilleure complémentarité, et j’étais d’accord avec eux. »

Pour Steve Kerr, il s’agissait effectivement d’une question de complémentarité, et il considère que son équipe est encore en phase de préparation, et que des ajustements sont logiques.

« La difficulté avec la FIBA, c’est qu’on n’a que quelques semaines pour composer son équipe, contrairement à une saison NBA où l’on a six, sept, huit mois », rappelle STeve Kerr. « Nous avons pensé qu’il était important de voir Josh avec le groupe de départ et Brandon avec les remplaçants, et de voir si les combinaisons fonctionnaient ».

Une complicité naturelle

De la complémentarité donc, mais aussi de complicité puisque son cinq de départ comprend trois joueurs passés par Villanova : Josh Hart donc, mais aussi Jalen Brunson et Mikal Bridges.

« On n’a pas perdu la main… », apprécie Mikal Bridges. « Jouer avec JB pendant toutes ces années et Josh aussi, c’est une seconde nature. Avec tous ces entraînements et ces matches que nous avons eus à ‘Nova’, c’est tellement naturel ».

Une formule gagnante puisque les Américains ont débuté la rencontre par un 20-4 avec un Josh Hart omniprésent en défense et au rebond, aux côtés d’un Anthony Edwards encore plus libéré en attaque. « Jusque là, les adversaires balançaient le premier coup, mais j’ai trouvé qu’aujourd’hui, c’était nous » souligne Mikal Bridges.

Quant à Brandon Ingram, il a joué 6e homme pour la première fois depuis son année rookie aux Lakers !

« Je m’y étais préparé. C’était juste un cinq différent, et j’étais enthousiaste à l’idée d’avoir cette opportunité » conclut-il après avoir compilé 7 points et 5 passes en 15 minutes.