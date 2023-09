Steve Kerr va conserver le même cinq majeur pour la deuxième phase

Invaincus en phase préparatoire, les Américains ont également réussi un sans faute lors de la première phase de groupes. Tout n’a pas été parfait mais les résultats sont là et l’état d’esprit global est bon.

Seul ajustement effectué par Steve Kerr face à la Jordanie lors du troisième match : l’introduction de Josh Hart dans le cinq majeur au détriment de Brandon Ingram dans le but de rééquilibrer les deux groupes, avec Anthony Edwards comme leader offensif du premier et l’ailier des Pelicans pour se relancer avec la « second unit ».

Le sélectionneur de Team USA a confirmé qu’il garderait la même ossature pour la deuxième phase, face au Monténégro demain puis à la Lituanie.

« Josh a une force et une ténacité qui lui permettent parfois de surmonter son désavantage de taille. Il a l’habitude de défendre sur des joueurs plus grands que lui, avec tous les switchs qui ont lieu en NBA. J’ai vraiment aimé le changement pour Ingram. Le jeu était beaucoup plus fluide. … Je sais qu’il a apprécié », a glissé le sélectionneur.

Brandon Ingram a en effet réalisé son meilleur match du tournoi en sortant du banc avec 7 points et 5 passes décisives en 15 minutes. Avec les remplaçants, il a ainsi davantage l’occasion d’avoir le ballon en main.

« Je me suis senti bien sur le terrain. C’était différent de sortir du banc. Je n’avais pas fait ça depuis ma saison rookie. J’ai pu m’y préparer. C’était juste un cinq différent, et j’étais heureux d’avoir cette opportunité », a-t-il ainsi sobrement déclaré.

Nikola Vucevic et Jonas Valanciunas, comme à la maison

Avant d’aborder la deuxième phase, Steve Kerr a fixé les objectifs de Team USA qui seront de poursuivre la série d’invincibilité entamée en préparation afin d’aborder les phases finales en tant que tête de série, pour bénéficier d’un tableau plus clément et d’un jour de repos supplémentaire entre les quarts et les demi-finales.

Pour cela, il faudra donc vaincre le Monténégro de Nikola Vucevic et la Lituanie de Jonas Valanciunas, deux joueurs biens connus de la NBA.

« Nous avons revu le format aujourd’hui avec l’équipe lors de la séance vidéo. Et oui, nous voulons gagner les deux matches pour nous mettre en bonne position. Les gars en sont conscients », a ajouté Steve Kerr avant d’évoquer les deux matchs à venir. « Je pense que le fait de connaître les joueurs de l’équipe adverse suscite un respect immédiat de la part des joueurs qui les ont affrontés en NBA. Le plus difficile, c’est quand vous entrez dans un match et qu’il y a un super joueur en face que les gars ne connaissent pas et qu’il a un nom de famille avec beaucoup de lettres et que vous devez vous référer à lui en le désignant par son numéro. Et nos gars ne sont pas toujours prêts pour ce joueur. C’est un énorme défi dans ce tournoi ».

Crédit photo : FIBA.com