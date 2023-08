Josh Giddey frôle le triple-double

Après avoir multiplié les records de précocité en NBA, Josh Giddey a bien failli écrire une page inédite de l’histoire de la Coupe du Monde hier pour le premier match de l’Australie, remporté 98-72 face à la Finlande.

Plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à avoir réussi un triple-double, deuxième rookie de l’histoire à en avoir réalisé trois de suite, et plus jeune joueur de l’histoire à en avoir réalisé un avec plus de 15 passes décisives, le joueur du Thunder a cette fois frôlé ce qui aurait pu être le tout premier triple-double de l’histoire de la Coupe du Monde ! De quoi faire le plein de confiance face à un adversaire aguerri des phases finales internationales.

« C’est cool. Évidemment, c’est excitant d’être ici, c’est ma première Coupe du monde, je représente mon pays avec des gars formidables. C’est enthousiasmant. C’est un bon début, et une bonne victoire. On passe maintenant à la suite », a-t-il ainsi déclaré à l’issue de la rencontre.

Une adaptation au basket FIBA réussie

Auteur donc de 14 points (à 4/10 au tir), 9 rebonds et 8 passes décisives en 25 minutes, il a en tout cas grandement participé à garder l’Australie au contact des Finlandais puis passer devant pour de bon après le repos.

On retiendra notamment sa passe lumineuse devant trois joueurs finlandais pour le dunk de Jack White, son coast-to-coast conclu par un lay-up main gauche au dessus de Lauri Markkanen pour passer à +22 (79-57), puis une nouvelle offrande pour un dunk de Jack White ligne de fond dans la foulée.

« On a été négligents avec le ballon, trop de pertes de balle. Défensivement, ils prenaient les rebonds offensifs et mettaient des tirs », a-t-il confié au sujet de l’entame compliquée des Australiens. « Une fois qu’on a retrouvé notre façon de jouer, le vent a tourné. On a été en mesure de prendre le large en deuxième mi-temps ».

À l’aise en NBA, Josh Giddey a très vite su s’adapter au basket FIBA en gardant la même productivité. Il s’est retrouvé dans ce basket physique et s’est mis au diapason, parvenant ainsi à trouver sa place dans un roster pourtant étoffé sur les postes arrières. Derrière Patty Mills (28 minutes), c’est même lui qui a eu le plus gros temps de jeu.

« C’est évidemment différent », a-t-il ajouté sur son adaptation au basket FIBA. « Les arbitres ont permis beaucoup de choses, ce qui est bien. J’aime jouer physiquement. Les règles sont évidemment différentes. J’ai l’impression qu’il y a moins d’espace sur le terrain FIBA qu’en NBA. Mais on a eu beaucoup de matchs amicaux, beaucoup de séances d’entraînement collectif, donc on s’est habitués. Pour moi, c’est bien d’avoir pu me montrer dans le premier vrai match et m’adapter à deux styles de jeu différents ».

https://www.youtube.com/watch?v=L_PtIKW6bqM

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 2.0 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 Total 130 31 45.9 29.5 72.3 1.9 6.0 7.9 6.3 1.8 0.8 2.9 0.4 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.