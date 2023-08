Finlande – Australie : les Boomers en démonstration de force

La Coupe du Monde 2023 est officiellement lancée depuis ce matin ! Et l’Australie, favorite du groupe E qui se déroule sur la petite île japonaise d’Okinawa, a frappé fort d’entrée, en martyrisant la Finlande (98-72) pour son match d’ouverture.

Lauri Markkanen (19 points, 8 rebonds, 4 passes, 4 balles perdues) a été bien trop esseulé pour rivaliser avec les vagues incessantes de Boomers menés par Patty Mills (25 points, 8 rebonds, 4 interceptions) et Josh Giddey (14 points, 9 rebonds, 8 passes).

Le « Big Three » australien hausse le ton

Tombeuse des Français en fin de préparation, l’Australie ouvre son tournoi avec une confrontation pas évidente face à la Finlande. Cette dernière fait ainsi la course en tête en début de match, derrière 7 points de Lauri Markkanen en premier quart.

Les deux équipes font (logiquement) preuve de nervosité pour ce match d’ouverture de la Coupe du Monde, avec beaucoup de balles perdues et beaucoup de précipitation… Il faut dire que ça joue très physique en défense, avec Joe Ingles qui tente de provoquer le passage en force mais écope finalement de la faute sur un flop, à la grande joie du coach finlandais, Lassi Tuovi, qui sert le poing.

Plus solide que son adversaire en premier quart, avec quatre longueurs d’avance (21-17), la Finlande commence peu à peu à souffrir face au jeu rugueux des Boomers en deuxième quart (28-19 sur la période). Si Ingles part en glissade, ce qui le contraint à sortir pour soigner un saignement important au coude, Josh Giddey et Patty Mills s’occupent de relancer la machine jaune et verte.

Repoussés à -8 après un tir à 3-points (36-28), plus la faute du sniper Sasu Salin, les Australiens reviennent en force, avec un 17-4 qui les installe confortablement en tête à la mi-temps (45-40). Les NBAers australiens ont assuré avec Mills (12 points, 6 rebonds), Ingles (11 points) et Giddey (10 points, 5 rebonds, 4 passes).

Les Boomers en mode rouleau compresseur

La mainmise australienne se confirme au retour des vestiaires. L’attaque finlandaise est trop stéréotypée, cherchant constamment Lauri Markkanen et consentant autant de balles perdues. En face, les Boomers continuent d’appuyer là où ça fait mal, en jouant la relance, avec Duop Reath qui concrétise en 11-4 au dunk. Ça fait +12 (56-44).

De plus, Dante Exum fait un carnage dans la défense finlandaise, avec deux tirs longue-distance, mais aussi du jeu en pénétration, que ce soit pour conclure au layup, ou servir Cooks pour un gros dunk (plus la faute). Malgré 17 points de Markkanen, la Finlande accuse le coup, avec un petit 5/19 à 3-points et 13 balles perdues (70-54).

Le dernier quart démarre encore sur les chapeaux de roue pour les Australiens, en l’occurrence, un 11-3 sous l’impulsion de Giddey et l’écart enfle à la vingtaine ! Le meneur du Thunder s’approche du triple-double avec 9 rebonds et 8 passes (en plus de ses 14 points) et il envoie à nouveau Jack White au dunk, à son tour sur deux défenseurs.

Avec un Patty Mills rayonnant à 25 points, plus la polyvalence de Josh Giddey, l’Australie a donc facilement fait plier la Finlande (98-72). En mode rouleau compresseur, les Boomers ont petit à petit éteint l’attaque finlandaise, en grande difficulté en deuxième mi-temps.

