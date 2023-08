Cameron Payne aurait tellement aimé rester à Phoenix…

Outre Chris Paul, Phoenix a également laissé partir Cameron Payne cet été, puisqu’il a été transféré à San Antonio contre un futur 2e tour de Draft (avec de l’argent et un autre 2e tour de Draft).

Bientôt un mois après cet échange, le nouveau meneur des Spurs ne peut pourtant pas s’empêcher de regretter son départ des Suns, lui qui profite actuellement de ses vacances pour visiter la France et la capitale parisienne.

« J’adore Phoenix, Phoenix me manque déjà », a-t-il ainsi déclaré cette semaine, au cours d’un live Instagram. « J’aimerais tant être encore à Phoenix, mais je suis là où je suis, c’est comme ça. Les Suns essaient de gagner un titre, je respecte ça, mais j’ai la sensation que j’aurais pu les aider à le faire, car je suis un vaillant, coriace. »

Amer vis-à-vis de l’élimination face à Denver

D’autant que sa fin de parcours à Phoenix lui laisse un goût amer en bouche, puisque Cameron Payne et les Suns ont été éliminés par les Nuggets, futurs champions NBA, après une défaite aux allures de correction dans le Game 6…

« Ça m’a fait mal, très mal même », admet-il concernant cette élimination. « Surtout au vu de notre équipe et du fait que c’était devant notre public, après ce qu’il s’est passé l’année dernière [le Game 7 contre Dallas, ndlr]… Nous avons reproduit la même chose et ce n’est pas un bon sentiment. Ce n’est pas nous. J’aurais juste aimé que ce soit un peu plus serré… »

Après Oklahoma City, Chicago, Cleveland puis Phoenix donc, où il a relancé sa carrière (9.8 points et 4.2 passes de moyenne en quatre saisons), Cameron Payne connaîtra sa cinquième franchise différente en NBA, à 29 ans. Du côté de San Antonio, il devrait continuer d’occuper un rôle de meneur remplaçant, derrière Tre Jones et malgré la concurrence de Devonte’ Graham.

Cameron Payne Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 OKC 57 12 41.0 32.4 79.2 0.2 1.3 1.5 1.9 1.4 0.6 0.8 0.1 5.0 2016-17 * All Teams 31 15 33.2 31.4 62.5 0.1 1.5 1.6 1.8 1.7 0.5 0.9 0.1 5.2 2016-17 * OKC 20 16 33.1 30.8 100.0 0.1 1.5 1.6 2.0 1.9 0.5 0.8 0.2 5.3 2016-17 * CHI 11 13 33.3 32.4 25.0 0.1 1.5 1.6 1.4 1.3 0.4 1.2 0.0 4.9 2017-18 CHI 25 23 40.5 38.5 75.0 0.7 2.0 2.8 4.5 1.8 1.0 1.4 0.4 8.8 2018-19 * All Teams 40 18 43.0 29.8 80.5 0.3 1.5 1.8 2.7 1.6 0.7 1.1 0.2 6.3 2018-19 * CHI 31 17 41.1 27.1 88.0 0.3 1.4 1.7 2.7 1.6 0.7 1.1 0.2 5.7 2018-19 * CLE 9 20 49.1 36.0 68.8 0.3 1.8 2.1 2.6 1.7 0.9 1.2 0.3 8.2 2019-20 PHX 8 23 48.5 51.7 85.7 0.5 3.4 3.9 3.0 2.5 1.0 1.4 0.3 10.9 2020-21 PHX 60 18 48.4 44.0 89.3 0.3 2.1 2.4 3.6 1.6 0.6 1.0 0.3 8.4 2021-22 PHX 58 22 40.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 4.9 2.1 0.7 1.8 0.3 10.8 2022-23 PHX 48 20 41.5 36.8 76.6 0.3 2.0 2.2 4.5 1.8 0.7 1.7 0.2 10.3 Total 327 18 42.0 36.3 81.6 0.3 1.9 2.2 3.4 1.7 0.7 1.3 0.2 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.