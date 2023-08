Bryce James change encore de lycée

Petit frère de Bronny et plus jeune fils de LeBron James, Bryce James vient d’être au lycée Notre Dame de Sherman Oaks, en Californie, et il a participé à son premier entraînement. C’est lui-même qui l’a annoncé sur Twitter avec une photo. Un choix surprenant puisque Bryce avait rejoint Campbell Hall Highschool, en mai, après avoir quitté la Sierra Canyon Highschool.

Le lycée de Notre Dame a remporté le titre de la CIF State Division 1 la saison dernière, sous la houlette de l’arrière Caleb Foster, aujourd’hui à Duke, et de l’ailier Dusty Stromer, parti à Gonzaga. Dans son équipe, Bryce jouera avec Mercy Miller, qui n’est autre que le fils du rappeur/producteur Percy Miller, plus connu sous le pseudo de « Master P ».

Située tout près d’Hollywood, Notre Dame Highschool est à 40 kilomètres du campus de USC, où évoluera Bronny James, qui se remet tout juste d’un arrêt cardiaque. Selon le LA Times, le fait que les deux frères soient proches a sans doute influencé ce deuxième transfert. Mais pour être « éligible » de suite, Bryce James devra déménager, indique le LA Times. Sinon, il devra patienter jusqu’au 24 décembre.