Les fils de LeBron James, Bronny et Bryce, rejoignent Klutch Sports

À respectivement 18 ans et 15 ans, Bronny et Bryce n’ont déjà plus à se soucier de leur avenir, dans la droite lignée de leur père, LeBron James.

Ainsi, en plus de pouvoir tous deux espérer rejoindre la NBA et de disposer de quelques jolis contrats de sponsoring (Nike et Beats by Dr. Dre, pour ne citer qu’eux), les deux fils du « King » viennent maintenant de rejoindre coup sur coup le giron Klutch Sports, qui gérera donc leurs intérêts.

Cette signature n’est évidemment guère surprenante, car Rich Paul, le fondateur de cette puissante agence, n’est autre que l’ami et associé de LeBron James.

Les fondations des futures carrières de Bronny et Bryce sont ainsi posées. Désormais, il n’y a donc plus qu’à attendre 2024 pour l’un et 2027 pour l’autre, avant de les voir imiter (rejoindre ?) leur père, en évoluant en NBA.