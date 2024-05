John Wall en partance pour Milan ?

Et si un autre meneur All-Star en cruelle perte de vitesse choisissait de quitter les États-Unis pour l’Europe, l’année de son 33e anniversaire ? Après Kemba Walker, parti du côté de Monaco, il se pourrait effectivement que John Wall rejoigne sous peu le Vieux Continent, comme rapporté par BasketNews.

Sur les tablettes de l’Olimpia Milan, après avoir été annoncé un temps en Australie, l’ancien leader des Wizards pourrait ainsi s’engager pour un an avec le double champion d’Italie en titre, qui disputera accessoirement l’Euroligue la saison prochaine.

De quoi lui permettre de se relancer sous les ordres d’Ettore Messina, aux côtés d’Ismaël Kamagate, Nicolo Melli, Alex Poythress ou encore Kevin Pangos, tous draftés ou passés en NBA. Sans oublier Nikola Mirotic, tout proche d’y signer également.

Quintuple All-Star, John Wall reste sur cinq dernières années compliquées aux États-Unis, entre ses blessures à répétition, ses mises au repos forcées et ses passages sans saveur chez les Rockets puis les Clippers. On ne l’a plus aperçu sur un parquet NBA depuis janvier dernier, et la fin de son aventure à Los Angeles (11.4 points, 5.2 passes, 2.7 rebonds).

John Wall Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 WAS 69 38 40.9 29.6 76.6 0.5 4.1 4.6 8.3 2.5 1.8 3.8 0.5 16.4 2011-12 WAS 66 36 42.3 7.1 78.9 0.7 3.8 4.6 8.0 2.1 1.4 3.9 0.9 16.3 2012-13 WAS 49 33 44.1 26.7 80.4 0.7 3.3 4.0 7.6 2.4 1.3 3.2 0.8 18.5 2013-14 WAS 82 36 43.3 35.1 80.5 0.5 3.6 4.1 8.8 2.7 1.8 3.6 0.5 19.3 2014-15 WAS 79 36 44.5 30.0 78.5 0.5 4.2 4.6 10.0 2.3 1.8 3.9 0.6 17.6 2015-16 WAS 77 36 42.4 35.1 79.1 0.6 4.4 4.9 10.3 2.1 1.9 4.1 0.8 19.9 2016-17 WAS 78 36 45.1 32.7 80.1 0.8 3.4 4.2 10.7 1.9 2.0 4.1 0.6 23.1 2017-18 WAS 41 34 42.0 37.1 72.6 0.5 3.1 3.7 9.6 2.0 1.4 3.9 1.1 19.4 2018-19 WAS 32 35 44.4 30.2 69.7 0.5 3.2 3.6 8.7 2.2 1.5 3.8 0.9 20.7 2020-21 HOU 40 32 40.4 31.7 74.9 0.4 2.8 3.2 6.9 1.2 1.1 3.5 0.8 20.6 2022-23 LAC 7 21 45.5 25.0 60.9 0.4 1.7 2.1 4.7 1.6 0.9 1.6 0.3 12.9 Total 620 36 43.1 32.2 77.8 0.6 3.7 4.2 9.0 2.2 1.7 3.8 0.7 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.