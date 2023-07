Kemba Walker : « Je veux juste continuer à jouer au basket à un haut niveau, et Monaco me le permet »

Avec l’arrivée de Kemba Walker, l’un des plus gros CV de l’histoire du championnat de France de basket, l’AS Monaco a réussi un énorme coup médiatique. En espérant désormais en faire un énorme coup sportif !

« Le club s’intéressait beaucoup à moi, et je voulais juste faire partie d’un club qui me voulait, qui croit en moi » explique l’ancien quadruple All-Star au site du club de la Principauté. « J’ai vu que les dirigeants sentaient que je pouvais les aider à atteindre un autre niveau. C’est ce qui m’a convaincu, et ce qui a fait que j’ai décidé de rejoindre Monaco. De plus, il s’agit d’une ville extraordinaire, dans laquelle j’ai envie de passer du temps, acquérir une nouvelle expérience de vie. Ce sera donc un moment très amusant, et j’attends avec impatience cette opportunité. Je veux juste continuer à jouer au basket à un haut niveau, et Monaco me le permet. »

Obligé de quitter la NBA, le champion NCAA 2011 admet ne pas bien connaître les championnats européens, ni les joueurs qui y évoluent. Mais il espère s’y relancer après des dernières campagnes très compliquées…

« Pas facile, c’est trop faible pour décrire ce que j’ai ressenti. Ça a été vraiment très dur pour moi » rapporte Kemba Walker sur ses problèmes de genoux qui ont plombé sa carrière. « Mais je veux laisser ces années difficiles derrière moi. Et c’est pour ça que je continue à bosser et m’entraîner d’arrache-pied. Comme je l’ai déjà dit, j’aime tellement ce jeu, que je ne veux pas encore l’abandonner. Je ne pense pas que mon temps soit encore écoulé. Je veux continuer jusqu’à que je n’en puisse plus. M’amuser, prendre du plaisir, être entouré de gens formidables. Je me réjouis de cette opportunité à Monaco, et je veux aider à construire quelque chose. »

Retourner en NBA reste clairement un objectif pour le meneur de 33 ans, mais il se dit tout de même déjà très fier de sa carrière, en tant que « petit meneur ». Et il veut donc se concentrer sur son nouveau défi à Monaco.

« Je veux juste gagner. Gagner, gagner. Et m’amuser en le faisant. Transmettre mon expérience aux gars et à l’équipe autant que possible. Je veux aider à 100% et par tous les moyens qui puissent exister. Je suis prêt à faire tout ce dont mon équipe a besoin. C’est quelque chose dont il faudra parler plus en détail à un moment ou un autre. Mais littéralement, tout ce que mes coéquipiers ont besoin que je fasse, je suis prêt à le faire. Je veux prendre du plaisir à jouer au basket tous les soirs, être très compétitif, et je sais que c’est le cas en Euroleague. Je sais que ça joue dur, les adversaires sont courageux, combatifs. C’est comme ça que je veux être sur le terrain pour rivaliser avec ce qui se fait de mieux » conclut-il ainsi.

Kemba Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHA 66 27 36.6 30.5 78.9 0.5 3.1 3.6 4.4 1.2 0.9 1.8 0.3 12.1 2012-13 CHA 82 35 42.3 32.2 79.8 0.7 2.7 3.5 5.7 1.9 2.0 2.4 0.4 17.7 2013-14 CHA 73 36 39.3 33.3 83.7 0.5 3.7 4.2 6.1 1.8 1.2 2.3 0.4 17.7 2014-15 CHA 62 34 38.5 30.4 82.7 0.6 3.0 3.6 5.1 1.5 1.4 1.6 0.5 17.3 2015-16 CHA 81 36 42.7 37.1 84.7 0.7 3.7 4.4 5.2 1.4 1.6 2.1 0.5 20.9 2016-17 CHA 79 35 44.3 39.9 84.7 0.6 3.3 3.9 5.5 1.5 1.1 2.1 0.3 23.2 2017-18 CHA 80 34 43.1 38.4 86.4 0.4 2.7 3.1 5.6 1.2 1.1 2.2 0.3 22.1 2018-19 CHA 82 35 43.4 35.6 84.4 0.6 3.8 4.4 5.9 1.6 1.2 2.6 0.4 25.6 2019-20 BOS 56 31 42.5 38.1 86.4 0.6 3.2 3.9 4.8 1.6 0.9 2.1 0.5 20.5 2020-21 BOS 43 32 42.0 36.0 89.9 0.4 3.6 4.0 4.9 1.4 1.1 2.1 0.3 19.3 2021-22 NYK 37 26 40.3 36.7 84.5 0.4 2.6 3.0 3.5 1.0 0.7 1.3 0.2 11.7 2022-23 DAL 9 16 42.1 25.0 81.0 0.3 1.4 1.8 2.1 1.2 0.2 0.4 0.2 8.0 Total 750 33 41.8 36.0 84.0 0.6 3.2 3.8 5.3 1.5 1.2 2.1 0.4 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.