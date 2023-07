Chez des Bulls revanchards, Coby White se prépare à franchir un cap

Malgré une saison 2022/23 sans saveur, la direction des Bulls a misé sur la continuité cet été, prolongeant sans hésiter deux de ses joueurs majeurs : Nikola Vucevic dans le cinq et Coby White en sortie de banc.

Pas toujours inscrit avec certitude dans les plans de sa franchise depuis le début de sa carrière dans l’Illinois en 2019, l’ancien pensionnaire de North Carolina, free agent protégé cet été, a finalement prolongé avec les Bulls pour trois saisons supplémentaires et 33 millions de dollars, sans chercher à vraiment tester le marché, donc.

La priorité à Chicago

La preuve d’une volonté forte, et partagée par les deux camps, de poursuivre l’aventure à « Windy City ».

« Je suis ravi de revenir, c’était mon option privilégiée, de signer un nouveau contrat », a ainsi réagi Coby White. « Donc je suis content que nous ayons trouvé un accord rapidement, et de revenir pour de nouvelles aventures. »

De nouvelles aventures sans doute toujours en sortie de banc, malgré une volonté affichée il y a quelques semaines de devenir un titulaire, alors que le club de Chicago a recruté Javon Carter et prolongé Ayo Dosunmu sur le poste de meneur, et compte bien sûr toujours dans ses rangs Alex Caruso et le blessé de longue date, Lonzo Ball.

Pas de quoi décourager le 7e choix de la Draft 2019 pour autant, au contraire plus motivé que jamais à porter son jeu vers de nouvelles sphères à partir de la rentrée, dans son club de toujours.

« Cet été, je continue simplement de bosser mon jeu, au sens large », ajoute celui qui pourrait viser à l’avenir le trophée du meilleur sixième homme. « Peut-être en particulier mes qualités de porteur de balle, j’aimerais obtenir davantage de fautes quand je vais au cercle, donc jouer davantage de phases de ‘pick-and-roll’. »

Objectif rédemption

Puis Coby White d’ensuite évoquer les aspirations collectives de la saison prochaine, alors que la campagne précédente s’est terminée de manière amère, en ‘play-in’, aux portes des playoffs contre Miami.

« Je ne regarde pas trop en arrière, ce qui est fait est fait. […] Le ‘play-in’ était une bonne expérience. Nous avons battu une coriace équipe de Toronto, avant de perdre contre Miami, qui a ensuite filé en finale. Donc on ne se dit pas que ça aurait été nous à la place, mais on se dit en revanche que nous ne sommes pas loin, et que ça s’est joué à rien », résume ainsi l’ancien Tar Heel, résolu, comme tous ses coéquipiers, à oublier la saison passée.

« On aurait pu gagner ce match, mais c’est comme ça. Maintenant, on se projette avec confiance sur la prochaine saison, et on vise un retour en playoffs. »

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 26 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.3 0.5 1.2 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.7 2.9 2.8 1.7 0.7 1.0 0.1 9.7 Total 269 27 41.9 36.7 85.4 0.3 3.0 3.4 3.3 2.1 0.6 1.5 0.1 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.