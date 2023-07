Stephen Curry prévient qu’il n’a plus de temps à perdre

Aperçu aux côtés de Chris Paul pour observer des rencontres de Summer League, Stephen Curry a déjà quitté Las Vegas, mais il n’est pas allé bien loin. Comme chaque année, on le retrouve sur les bords du lac Tahoe pour disputer le traditionnel tournoi de golf des célébrités. L’occasion d’évoquer l’intersaison de Warriors déterminés à récupérer leur titre perdu en 2023. Pour le meneur All-Star de Golden State, le temps joue contre son équipe, et la fenêtre de titre va se fermer un peu plus chaque année.

« Le plus important, c’est que tout le monde arrive au camp avec le bon état d’esprit, celui d’essayer de gagner. Il faut en parler, le vivre et prendre conscience de la durée de nos carrières », expliqu-t-il au San Francisco Chronicle. « Personne ne doit consacrer son énergie à autre chose que le fait d’essayer de gagner ».

Stephen Curry valide le recrutement

À demi-mots, Stephen Curry prévient donc qu’il ne veut pas revivre un incident comme celui entre Draymond Green et Jordan Poole. Dès le « training camp », il faut se focaliser sur le titre, et ne pas attendre la fin de saison pour jouer son meilleur basket.

Pour lui, les dirigeants ont bien manoeuvré cet été avec les venues de Chris Paul, Dario Saric et Cory Joseph, trois joueurs d’expérience, réputés pour leur sens du collectif. Trois éléments qui viennent renforcer le banc, point faible de la saison passée.

« C’est ce que j’ai toujours souhaité et espéré : que nous possédions une équipe avec toutes les bonnes pièces qui s’emboîtent vraiment. Nous avons connu des années où nous avions le plus de talent et des années où nous avions l’effectif la plus riche… Essayer de gagner (maintenant) est important, vu où nous en sommes dans nos carrières. Nous avons gagné en âge et en maturité, avec des gars qui ont connu beaucoup de situations différentes et qui savent comment jouer. »

Impatient de jouer deuxième arrière

Bien évidemment, l’arrivée de Chris Paul est tout aussi excitante qu’intrigante, et Stephen Curry est emballé à l’idée de jouer sans ballon avec CP3 pour lui trouver des shoots ouverts. Cela va lui rappeler ses années à Davidson, comme deuxième arrière.

« Cette arrivée nous donne de la souplesse, et notre ‘playbook’ va s’étendre » anticipe Stephen Curry. « L’idée que Klay et moi puissions jouer sans ballon à travers les écrans est excitante, parce que je l’ai déjà fait auparavant. Tout le monde parle de la « second unit », mais quand je ne suis pas sur le terrain, on aura un autre créateur qui sait comment jouer et qui élève le jeu des gars autour de lui. »

Parmi ces joueurs qui pourraient profiter de la présence, il y a Jonathan Kuminga. Comme Draymond Green, Stephen Curry est persuadé que son jeune coéquipier peut exploser la saison prochaine.

« J’attends beaucoup de lui… C’est un défi de savoir comment élever son jeu tout en s’intégrant dans un système pour faire gagner son équipe. Je sais que JK se donne à fond cet été et qu’il essaie d’enchaîner les étapes nécessaires pour faire partie de la rotation gagnante, avec toutes les nuances qu’il faut apprendre ».

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 Total 882 34 47.5 42.8 90.9 0.7 4.1 4.7 6.5 2.4 1.6 3.2 0.2 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.