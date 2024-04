Chris Paul ne s’inquiète pas de son rôle chez les Warriors

Sera-t-il titulaire, dans un cinq majeur très petit avec Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green ? Ou plutôt sixième homme ? Dans sa conférence de presse de présentation comme nouveau membre des Warriors, Chris Paul n’a pas pu répondre à ces questions car le meneur de 38 ans explique ne pas encore avoir discuté avec Steve Kerr de son rôle dans le système de Golden State.

« Au final, ça reste du basket » relativise-t-il. « J’arrive dans une situation où des gars jouent ensemble depuis longtemps. Je ne suis pas aussi inquiet que les autres à ce sujet. On trouvera les réponses au camp d’entraînement. On n’a pas les réponses à l’heure actuelle. On va s’entraîner et je suis certain que je vais apprendre certaines choses d’eux, et ils vont apprendre certaines choses de moi. Mais c’est comme ça dans chaque équipe. »

Chris Paul voit ainsi surtout les opportunités, notant qu’il n’a jamais joué avec un joueur comme Stephen Curry, qui attire autant l’attention par son tir, ni avec un joueur comme Klay Thompson, capable de réaliser des cartons sans avoir besoin du ballon en main. Même s’il compte s’appuyer sur son expérience avec Devin Booker ou JJ Redick.

Malgré tout, le vétéran reconnait que lui, comme sa famille, ont eu du mal à croire à son arrivée aux Warriors, tant le meneur a bataillé, avec les Clippers puis les Rockets, face à la bande de Stephen Curry…

Pas un jubilé à Golden State

À Las Vegas, Chris Paul s’est ainsi entraîné avec le meneur de Golden State pour la première fois depuis 2009.

« Il y a des moments où l’on a l’occasion de faire le point. Même en s’entraînant aujourd’hui, nous avons ri … C’est une grande chance et une bénédiction de faire cela à notre âge, parce qu’il n’est pas jeune non plus ».

Avec les transferts de James Wiseman et Jordan Poole, ainsi que l’arrivée de Chris Paul, les Warriors ont ainsi mis fin à leur « double timeline », misant sur l’expérience pour garder leur fenêtre de tir ouverte et partir à la conquête d’un nouveau titre autour de Stephen Curry (35 ans), Klay Thompson (33 ans) et Draymond Green (33 ans).

Quant à Chris Paul, malgré ses 38 ans, il n’envisage pas cette saison à Golden State comme son jubilé.

« C’est un sport. C’est fun. C’est un travail, mais je peux jouer au basket tous les jours et dire que c’est mon mode de vie … Je ne passerais pas tout ce temps à m’entraîner et à jouer, en étant loin de ma famille si je n’aimais pas ce sport comme je l’aime. Cela ne changera pas » conclut-il ainsi.

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.4 5.1 7.8 2.8 2.2 2.4 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.1 17.3 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 4.0 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 Total 1272 34 47.1 36.9 87.0 0.6 3.9 4.5 9.4 2.4 2.1 2.3 0.2 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.