Jonathan Kuminga transformé par la présence de Chris Paul ?

L’arrivée de Chris Paul va faire le plus grand bien à Stephen Curry, que ce soit pour le mettre sur orbite, mais aussi pour le libérer de la gestion du jeu. Mais pour Draymond Green, Chris Paul aura aussi une grosse influence sur les jeunes Warriors, et en particulier Jonathan Kuminga.

« Je vais te dire une chose de plus que cela va permettre, et j’ai hâte d’apprendre cela de lui », avance Draymond Green à Paul George dans le podcast de ce dernier. « Je pense que Chris Paul va complètement libérer Jonathan Kuminga dans sa progression. CP est excellent avec les jeunes. Deandre Ayton avait des allures de bide avant que CP n’arrive à Phoenix. Les gens ne savaient pas ce que Deandre Ayton allait devenir, et tout d’un coup, il est devenu un joueur de niveau All-Star. »

« Ce qu’il pourrait débloquer chez Kuminga est énorme. Absolument énorme ! »

Ce qui ne signifie pas que le 7e choix de la Draft 2021 va jouer comme un All-Star, mais si les Warriors sont aussi réticents à le transférer, c’est qu’ils imaginent qu’il y a un vrai potentiel à exploiter.

« Ce qu’il pourrait débloquer chez Kuminga est énorme. Absolument énorme ! » poursuit l’intérieur des Warriors. « J’ai prévu d’apprendre de lui car il est toujours incroyable lorsqu’il s’agit d’être le mentor de jeunes joueurs, et c’est un domaine dans lequel je veux progresser car on me l’a confié. »

De manière globale, la présence de Chris Paul va transformer la « second unit » puisqu’elle sera dirigée par un vrai meneur gestionnaire, l’un des meilleurs passeurs de la NBA, et non plus par Jordan Poole.

« CP peut être le pilier de cette unité » assure Draymond Green. « Je n’en ai pas parlé à Steve (Kerr), et je ne sais pas s’il sera titulaire. Mais je sais qu’il passera du temps avec les remplaçants, et il peut servir de point d’ancrage pour ce groupe. Je pense que c’est un élément important pour débloquer à nouveau notre équipe. »

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GOS 70 17 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GOS 67 21 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.5 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GOS 74 26 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.7 0.5 16.1 Total 211 22 52.4 34.1 70.7 1.0 2.9 3.9 1.7 2.2 0.6 1.4 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.