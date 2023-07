Mondial U19 | La France défie les Etats-Unis en demi-finale

Français et Américains sont désormais habitués à s’affronter lors de grands rendez-vous internationaux. Ce qui est autant vrai chez les « grands » que chez les jeunes.

Deux ans après avoir perdu d’un rien la finale du Mondial U19, la France de Zaccharie Risacher retrouve les États-Unis (17h30) cette fois au stade de la demi-finale de l’édition 2023 de la compétition.

Dans l’autre demi-finale, la Turquie et l’Espagne se disputeront (20h00) également une place en finale. Ces rencontres interviennent après des quarts de finale historiquement déséquilibrés.

Deuxième de son groupe en phase poule, derrière l’Espagne, la formation tricolore n’a d’abord eu aucune difficulté à repousser Madagascar (119-56) en huitième, avant d’enchaîner aussi facilement au tour suivant face à la Serbie (98-59). Melvin Ajinça, cousin d’Alexis Ajinça, avait terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 23 points, tandis que Zacharie Perrin avait signé une ligne complète (16 points, 9 rebonds, 4 passes, 4 interceptions et 2 contres).

« On a abordé le match avec une bonne mentalité. On a respecté la Serbie, qui est une très bonne équipe. On a fini par les surpasser, je suis donc fier de toute l’équipe. Cela montre que nous sommes peut-être sur la bonne voie. C’est une très bonne victoire pour nous, et les gens ne s’attendaient probablement pas à ce qu’on gagne avec autant d’avance », livrait Alexandre Sarr, auteur de 10 points.

De leur côté, les Américains n’ont pas davantage fait dans le détail en s’imposant en quart face au Japon avec plus de 40 points d’avance (105-61). Cody Williams, Omaha Biliew et Mark Armstrong ont tous les trois inscrit 15 points dans cette rencontre.

L’Espagne n’a pas non plus eu de difficulté à atteindre ce stade en repoussant facilement l’Argentine (85-47), après avoir atomisé le Liban en huitième (102 à… 20 !). Enfin la Turquie s’est imposée en quart face au Canada (97-73).

En conséquence, l’écart moyen de près de 37 points en quatre matchs de quarts est un nouveau record en la matière, celui de la série de quarts de finale la plus déséquilibrée de l’histoire.

On notera enfin que si la France allait au bout, Melvin Ajinça et Zacharie Perrin pourraient chacun se poser en MVP potentiel. Les deux jeunes hommes sont actuellement dans le Top 10 des meilleurs scoreurs de la compétition, avec respectivement 19 points (2e) et 15 points (7e) de moyenne. On rappelle qu’il y a deux ans, Chet Holmgren avait été préféré à Victor Wembanyama pour ce trophée.