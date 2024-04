Zaccharie Risacher va défier Bronny James au Hoop Summit

On sait depuis un peu plus d’un mois que Bronny James, le fils de LeBron James, va participer au Hoop Summit, le 8 avril à Portland, où il défendra les couleurs de l’équipe américaine.

Ce rendez-vous est un incontournable de la saison chez les U19. Face à l’équipe des États-Unis, comme chaque année, on retrouve une formation composée des meilleurs jeunes internationaux.

On espérait pourquoi pas y voir Victor Wembanyama, mais ce ne sera pas le cas. En revanche, un Français est bien présent dans cette équipe : Zaccharie Risacher, attendu très haut dans la Draft 2024.

Le fils de Stéphane Risacher (2m03) fêtera justement ses 18 ans le jour de cette rencontre et il s’était montré à son avantage, même adolescent, il y a quelques temps du côté de l’Asvel.

Déjà prestigieux et regardé, ce match sera encore plus scruté cette année puisque le fils du « King » y participe. Ce sera l’occasion parfaite de briller devant le monde entier.

The Nike Hoop Summit World team roster was announced today. Heavy US-based international team with just two players (Alex Toohey, Zaccharie Risacher) picked from outside North America. pic.twitter.com/xbD9JLGbKp

— Jonathan Givony (@DraftExpress) March 24, 2023