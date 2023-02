Bronny James présent avec Team USA au Hoop Summit !

La Fédération américaine a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour participer au traditionnel Hoop Summit le 8 avril prochain au Moda Center, la salle des Blazers. Cet événement oppose chaque année l’équipe des Etats-Unis U19 à une sélection des meilleurs joueurs internationaux de cette classe d’âge. Les plus grands y sont passés, qu’il s’agisse de Tony Parker et Dirk Nowitzki, en passant par Zion Williamson, Anthony Davis et Kyrie Irving. En 23 éditions du Hoop Summit, 253 joueurs ont été draftés, dont 14 à la première place et 88 dans le Top 10.

C’est dire si c’est un très bon baromètre, et cette année, on trouvera Bronny James dans la sélection américaine. Déjà sélectionné pour le McDonald’s All-American, le fils aîné de LeBron ne cesse de progresser et pour la première fois, il portera le maillot américain… À ses côtés, on trouvera Omaha Biliew, Blake Buchanan, Isaiah Collier, Eric Dailey Jr, Justin Edwards, Ron Holland, Jared McCain, Jackson Shelstad, Sean Stewart, Dajuan Wagner Jr, Ja’Kobe Walter et Cody Williams.

Ron Holland, Sean Stewart et Dajuan Wagner Jr. ont raflé l’or au Mondial U17 en Espagne en 2022, tandis que Eric Dailey Jr. et Jared McCain remportaient le championnat des Amériques U18.

Du côté de la sélection mondiale, annoncée plus tard, on aimerait sans doute pouvoir compter sur Victor Wembanyama, mais à deux mois de la Draft, et en pleine fin de saison de la Betclic Elite, ce sera compliqué.