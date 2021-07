Mondial U19 I Les Bleuets échouent à deux points du titre !

À l’image de ces Bleuets enthousiasmants de bout en bout, Victor Wembanyama aura brillé, à 22 points, 8 rebonds et 8 contres. Mais quelques balles perdues, des fautes trop rapidement accumulées et des tirs qui font gamelle au mauvais moment ont finalement eu raison des rêves tricolores de médaille d’or. (Encou)rageant !

Une entame timorée…

Nerveux ou encore en train de se chauffer, les Bleuets sont un peu pris à la gorge par le Team USA. Chet Holmgren délivre une passe décisive et s’en va dunker. La France s’y met graduellement avec Jayson Tchicamboud qui file lui aussi au dunk sur un service palace de Matthew Strazel. Plus agressifs, les Américains prennent le premier écart à 12-4, à l’image d’Adam Miller qui pique la balle à Louis Lesmond avant d’aller plier le cercle.

Rudy Demahis-Ballou relance la troupe française de loin et Lesmond se venge également derrière l’arc. Mal entamé, ce premier quart se termine finalement avec un désavantage minime de deux points (21-19), un moindre mal.

Victor Wembanyama prend le contrôle !

La France reprend de plus belle en deuxième quart, avec comme toujours son leader Matthew Strazel à la baguette, et à 3-points de très loin en l’occurrence. Les Bleuets repassent même devant avec le réveil de Victor Wembanyama. Il se chauffe avec une claquette dunk sur la truffe de Chet Holmgren. Puis place un contre. Il s’envole au alley-oop avant de placer une deuxième bâche.

Clément Frisch file lui au dunk sur une interception qui laisse Holmgren au sol. Wembanyama place alors un troisième puis un quatrième contre, alors que la France fait un petit écart aux lancers, après une faute antisportive sur une nouvelle interception française. Patrick Baldwin Jr. limite la casse pour Team USA mais Victor Wembanyama en remet une couche, avec un énorme tir en ligne de fond, plus la faute !

Au four et au moulin, Victor Wembanyama épate. Malgré les efforts d’Adam Miller (12 points) qui se dépense sans compter, la France continue à tenir la dragée haute aux Américains, avec son intérieur qui sanctionne à 3-points cette fois. Avec 14 points, 5 rebonds et 4 contres, il donne un avantage de 5 points à la France à la mi-temps (42-37). Une première mi-temps de haut niveau face à un Chet Holmgren éteint (5 points, 3 passes) !

Strazel blessé ? Un 8-0 des Bleuets !

Les Américains reviennent avec de meilleures intentions au retour des vestiaires. En clair, il faut mettre la balle à l’intérieur. Et le volumineux Lofton s’occupe du reste. Avec son physique de panzer, il remet Team USA sur le chemin du retour, avec Ivey qui claque un gros dunk à deux mains en ligne de fond. Heureusement, Victor Wembanyama s’impose à la claquette et continue de dominer son duel face à Holmgren, qu’il renvoie sur le banc avec deux fautes rapides dont une sur un duel en très haute altitude pour le alley-oop.

À 7/7 aux lancers, Victor Wembanyama maintient l’allure française mais les Bleuets subissent la double peine quand Strazel se tord la cheville sur une réception contrariée et qu’ils encaissent un 3-points sur le 4 contre 5 dans la foulée. Les Etats-Unis égalisent, mais la France montre tout son caractère avec un 8-0 dans la foulée, initié par un tir sur la cloche de Lesmond, puis un autre 3-points de Demahis et un layup de Tchicamboud.

Ivey s’envole à nouveau au dunk et Baldwin trouve la cible derrière l’arc, mais Frisch répond et la France conserve son avantage de la mi-temps avant le dernier quart (64-59).

Les Américains au finish…

Strazel est de retour en jeu et Wembanyama rester parfait aux lancers à 9/9 mais les Bleus subissent les assauts des intérieurs américains, avec Holmgren qui provoque la quatrième faute de Wembanyama, à 7 minutes de la fin ! Holmgren remet les Etats-Unis devant d’un layup et Lofton lui emboîte le pas. Le Team USA entame son temps fort, un 11-0 qui met les Bleuets dans les cordes avec Ivey qui conclut une perte de balle tricolore.

Tchicamboud et Frisch ont beau réussir leur 3-points, Lofton pose un problème insoluble à la France, d’autant plus après la cinquième faute et la sortie d’un Wembanyama très, très frustré ! Lofton suit encore son propre raté et Michael Miles pique un nouveau ballon qu’il va dunker ! L’écart est porté à +7 à moins de deux minutes de la fin, ça ne sent pas bon (83-76)…

Malgré un ultime sursaut d’orgueil de Louis Lesmond qui fait mouche à 2 puis 3-points pour revenir à -2, les Américains parviennent à égrener le chronomètre jusqu’au bout avec leur rebond offensif. Les Bleuets tombent les armes à la main, à deux longueurs seulement du titre de champion du monde (83-81). Le trident Lofton (16 points, 7 rebonds) – Miles (11 points, 7 rebonds, 6 passes, 4 interceptions) – Ivey (16 points, 4 rebonds, 3 interceptions) aura été décisif en fin de match…