Les Français à la conquête de la Draft 2023

Nous y sommes enfin. Après des mois d’attente qui faisaient l’effet d’un véritable ouragan médiatique à chacune de ses sorties sur un terrain (et sur les réseaux sociaux), le nouveau joyau du basket français, Victor Wembanyama, va être sélectionné en première position de la Draft 2023 par les Spurs, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Mais « Wemby » ne sera bien sûr pas le seul représentant tricolore en NBA la saison prochaine. À ses côtés, pas moins de trois autres joueurs français devraient également évoluer outre-Atlantique à la rentrée : Bilal Coulibaly, son coéquipier chez les Mets 92 cette saison, mais aussi Rayan Rupert et Sidy Cissoko. On n’oublie évidemment pas non plus Nadir Hifi, même si ce dernier, contrairement à ses quatre compatriotes, restera en France la saison prochaine, au Paris Basketball, et prendra son temps pour rejoindre la meilleure ligue de la planète.

Il est donc bien possible que cinq jeunes basketteurs français soient appelés par Adam Silver (pour le premier tour) et Mark Tatum (pour le deuxième) demain, ce qui égalerait le record de 2016 (Guerschon Yabusele, Timothé Luwawu-Cabarrot, Petr Cornelie, David Michineau, Isaia Cordinier). On souhaite en tout cas à la cuvée 2023 une meilleure réussite en NBA que leurs ainés, qui ont tous quitté la NBA depuis quelques temps déjà sans s’y être imposés (les trois premiers), ou sans jamais y poser les pieds (les deux derniers)…

Ceci étant dit, passons maintenant au passage en revue, pour la dernière fois avant qu’ils n’aient officiellement le statut de « draftés » en NBA, du profil de chacun de nos cinq jeunes talents faits maison.

Victor Wembanyama (19 ans)

Équipe : Boulogne-Levallois Mets 92

Taille : 2m24

Poids : 95kg

Stats 2022/23 : 21.6 points, 10.4 rebonds, 2.4 passes et 3 contres.

Meilleur joueur de cette cuvée 2023 à l’heure actuelle, avec le plus gros potentiel de « superstar », Victor Wembanyama est le joyau de de cette Draft, le Graal promis aux Spurs.

Après David Robinson en 1987 et Tim Duncan en 1997, « Wemby » va ainsi devenir le troisième pivot choisi à la première position par la franchise de San Antonio. Et comme ses deux illustres prédécesseurs, il va ainsi devenir la pierre angulaire d’un nouveau projet, et même d’un vrai renouveau pour des Spurs au creux de la vague.

« Prospect » considéré comme « générationnel », au profil absolument unique, Victor Wembanyama a tout pour devenir un des nouveaux visages de la ligue, et le digne héritier de Tony Parker du côté de Fort Alamo.

Pronostic : Choisi en première position, par les Spurs.

Bilal Coulibaly (18 ans)

Équipe : Boulogne-Levallois Mets 92

Taille : 2m02

Poids : 88kg

Stats 2022/23 : 5 points et 3.1 rebonds

L’autre prodige français des Mets 92, Bilal Coulibaly est aussi promis à une belle carrière en NBA. Moins « générationnel » que Victor Wembanyama, le jeune ailier n’en demeure pas moins très attrayant aux yeux des franchises NBA, notamment par son profil physique et athlétique totalement « NBA ready ».

Archétype du joueur « all-around » dans la Grande Ligue et doté d’un grand potentiel et d’une marge de progression conséquente dans certains domaines (tir, « handle »), il sera l’autre tête d’affiche française dans cette Draft 2023.

Pronostic : Entre la 12e et la 16e position.

Rayan Rupert (19 ans)

Équipe : New Zealand Breakers

Taille : 1m99

Poids : 93kg

Stats 2022/23 : 6.6 points et 2.5 rebonds

C’est l’un des expatriés du groupe, et c’est en Nouvelle-Zélande qu’il s’est fait les dents cette saison. Préférant la NBL à l’Europe ou la NCAA, Rayan Rupert a poursuivi sa progression avec les Breakers, basés à Auckland.

Pas « flashy » mais sérieux dans son jeu sur un temps de jeu assez restreint cette saison (20 minutes), il semble surtout avoir tapé dans l’œil des « scouts » durant le processus pré-Draft et notamment ses « workouts » avec les franchises, puisqu’il a reçu une invitation dans la « Green Room ».

Pronostic : Invité dans la « Green Room », il semble avoir gagné sa place dans le Top 25. Entre la 18e et la 22e position.

Sidy Cissoko (19 ans)

Équipe : G-League Ignite Team

Taille : 2m03

Poids : 92kg

Stats 2022/23 : 11.8 points, 2.9 rebonds et 3.2 passes

C’est le deuxième « expatrié » de la bande, et c’est du côté de la Team Ignite en G-League qu’on l’a observé cette saison, aux côtés notamment du prodige américain Scoot Henderson, attendu en 2e ou 3e position.

Bien exposé dans l’antichambre de la Grande Ligue grâce à la « hype » du meneur mais aussi (et surtout) grâce à ses bonnes sorties, Sidy Cissoko a solidifié sa place dans la Draft 2023 ces derniers mois. Ce sera sûrement au début du second tour, où ses qualités défensives et son profil physique vont faire des heureux.

Pronostic : Entre la 30e et 37e position.

Nadir Hifi (20 ans)

Équipe : Le Portel

Taille : 1m85

Poids : 82kg

Stats 2022/23 : 16.8 points, 2.7 rebonds et 3.4 passes

On termine avec Nadir Hifi, celui pour lequel les certitudes sont moindres. Ce qu’on sait, c’est qu’il jouera en France la saison prochaine, au Paris Basketball, et ce n’est pas donc certain qu’une équipe détienne ses droits pour le recruter à l’avenir.

Malgré l’incertitude, il y a quand même de quoi être optimiste, notamment car ses qualités de scoreur plaisent toujours en NBA, surtout sur le poste de meneur. D’autant qu’il a fait des « workouts » avec certaines équipes, et qu’il devrait être disponible au second tour où il pourrait être une véritable bonne affaire.

Pronostic : Dans la deuxième moitié du second tour. Pourrait aussi ne pas être drafté…

