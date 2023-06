Rayan Rupert invité dans la « Green Room » !

Il y aura trois Français dans la « Green Room » le soir de la Draft, et ce sera une première ! Après Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly, c’est Rayan Rupert qui a reçu son invitation, et l’ailier des New Zealand Breakers pourra s’y rendre avec ses proches. Ce qui signifie que les essais effectués par Rayan Rupert ont été concluants, et il fait rappeler qu’il a effectué des « workout » pour les Pacers et les Hawks ces dix derniers jours.

Pour notre part, nous avions appris qu’il avait effectué un essai avec le Jazz, sans que la franchise, très secrète, ne le confirme.

Quoi qu’il en soit, cela signifie que Rayan Rupert devrait être sélectionné au premier tour de la Draft, et peut-être dans le Top 20. On rappelle ainsi que Atlanta possède le 15e choix, juste devant Utah et son 16e choix. Outre le 7e choix, les Pacers possèdent aussi les 26e et 29e choix.

Comme cette nouvelle survient au lendemain de son test à Atlanta, on misera sur les Hawks et leur 15e place.

LES INVITÉS DANS LA « GREEN ROOM »

Victor Wembanyama

Brandon Miller

Scoot Henderson

Amen Thompson

Ausar Thompson

Cameron Whitmore

Jarace Walker

Anthony Black

Taylor Hendricks

Gradey Dick

Bilal Coulibaly

Cason Wallace

Nick Smith

Dereck Lively II

Kobe Bufkin

Jalen Hood-Schifino

Jett Howard

Jordan Hawkins

Keyonte George

Kris Murray

Noah Clowney

Olivier Maxence-Prosper

Brandin Podziemski

Rayan Rupert

Jaime Jaquez Jr.