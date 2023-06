Terry Stotts et James Borrego dans le staff d’Adrian Griffin chez les Bucks ?

Avec l’arrivée de Frank Vogel chez les Suns, il ne reste désormais plus qu’un seul poste de « head coach » vacant en NBA, celui des Raptors. À Milwaukee, l’annonce entre le choix d’Adrian Griffin et sa signature a pris plus de temps que prévu, mais The Athletic assure que c’est toutefois imminent.

L’ancien assistant de Nick Nurse aux Raptors devrait toucher environ 4 millions de dollars par saison, très loin des 13 millions que va gagner Monty Williams chez les Pistons. C’est une salaire dans la moyenne, voire dans la moyenne basse, pour les entraîneurs actuels en NBA.

Désormais, Adrian Griffin va devoir composer son staff, et The Athletic explique que comme souvent lorsqu’un assistant est nommé « head coach », le club souhaite l’entourer d’entraîneurs expérimentés.

Des profils « offensifs »

Surtout qu’à Milwaukee, on n’est pas en reconstruction, et avec Giannis Antetokounmpo dans l’effectif, on vise le titre tous les ans. C’est ainsi que le club souhaiterait engager James Borrego et Terry Stotts pour aider Adrian Griffin dans sa première année comme coach principal dans la Grande Ligue.

Ancien assistant de Gregg Popovich, le premier a d’abord été « head coach » du Magic pendant quelques mois, avant surtout de diriger les Hornets de 2018 à 2022, sans toutefois y connaître les playoffs.

Le second est encore plus expérimenté puisqu’il a longtemps été l’assistant de George Karl aux Sonics et aux Bucks, puis de Rick Carlisle aux Mavericks, où il a été champion en 2011. De 2012 à 2021, il a ensuite été « head coach » des Blazers, qualifiant l’équipe en playoffs huit fois consécutivement, avec une finale de conférence en 2019.

James Borrego et Terry Stotts sont tous deux des coachs portés sur l’attaque, de quoi compenser les forces d’Adrian Griffin, qui a de son côté quasiment toujours été un spécialiste défensif en NBA.