La période de « chômage » de Monty Williams est déjà terminée. Les Pistons viennent d’officialiser dans un communiqué le recrutement du technicien, remercié après l’élimination en playoffs des Suns. Sa conférence de presse de présentation doit avoir lieu la semaine prochaine.

« Je ne pourrais pas être plus fier que Monty nous rejoigne à ce moment important pour nous mener vers la prochaine décennie de notre avenir. Il incarne toutes les qualités que nous attendons d’un leader pour notre franchise des Pistons et, surtout, d’un enseignant et d’un mentor pour nos joueurs. Il aura un impact sur tous les aspects de notre franchise, sur et en dehors du terrain », imagine déjà le propriétaire des Pistons, Tom Gores.

Ce dernier considère que le coach a trouvé « un équilibre unique entre le fait de gagner au plus haut niveau et la culture de la croissance, du développement et de l’inspiration ».

« C’est une victoire énorme pour nous », se félicite le dirigeant qui a donc évoqué un partenariat à long terme avec Monty Williams, sans que le montant de son contrat ne soit évoqué. ESPN a rapporté plus tôt qu’il s’agirait d’une offre monstrueuse de 78,5 millions de dollars sur six ans. Avec les bonus et les options de l’équipe sur ses septième et huitième années, le total pourrait même atteindre les 100 millions de dollars !

« Discipline, défense et développement »

Un tel montant a forcément dû jouer pour le convaincre, en plus du projet sportif. « Il y a une semaine, je n’étais pas sûr de ce que l’avenir me réservait. Mais après avoir discuté avec Tom et Troy (Weaver, le GM), j’ai été enthousiasmé par leur vision de l’avenir des Pistons. Ils avaient un plan réfléchi et j’ai beaucoup apprécié l’importance qu’ils ont accordée au côté humain de l’affaire. Ils ont fait preuve d’une grande considération pour ma famille et moi tout au long de ce processus », apprécie le coach.

Le remplaçant de Dwane Casey voit dans son arrivée dans le Michigan « une grande opportunité d’aider une jeune équipe talentueuse et de construire une culture forte ici à Detroit », un environnement « spécial avec une profonde histoire du basket », mais qui n’a connu que deux éliminations au premier tour des playoffs ces 14 dernières années.

De son côté, Troy Weaver, surpris que Monty Williams ait été encore disponible au cœur du processus de recrutement, qualifie le coach de « prototype idéal pour notre jeune équipe. […] Lorsque nous nous sommes lancés dans cette recherche, nous voulions un coaché axé sur la discipline, la défense et le développement. Ses capacités, son expérience et sa philosophie répondent à toutes ces exigences. Il fait preuve d’une grande force de caractère et d’une grande conviction. Il sera un grand leader et un mentor pour notre jeune noyau. »