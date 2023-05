Jimmy Butler et Bam Adebayo, premiers supporters de leurs « role players »

Le Heat ne peut pas uniquement reposer sur les épaules de Jimmy Butler et Bam Adebayo. Les deux joueurs l’ont bien compris, intégrant le fait que ça faisait partie de leur rôle de leader que de savoir mettre leurs « role players » dans les meilleurs conditions, en plus de montrer l’exemple en affichant le meilleur état d’esprit.

En quelque sorte, ils sont les premiers supporters de leurs lieutenants, afin que chacun d’entre eux puisse s’exprimer et répondre présent, en fonction du profil d’un adversaire ou du déroulement d’un match.

Cette variété dans la menace offensive est ainsi devenue l’une des marques de fabrique du Heat ces dernières années, avec pour parfaite illustration le Game 3 remporté cette nuit face à Boston, où ce sont les Gabe Vincent (29 points), Duncan Robinson (22 points) et Caleb Martin qui ont fait le show et assuré le scoring, sans oublier un Max Strus également agressif en première mi-temps.

Du QI Basket et de l’humilité

Pour Erik Spoelstra, cette performance est aussi le fruit de l’intelligence de jeu de Jimmy Butler et Bam Adebayo, qui ont l’humilité de savoir partager lorsque c’est le bon moment.

« Oui, et Jimmy et Bam l’alimentent tous les deux. Ils leur insufflent de la confiance. Dans tous les moments de vérité, Jimmy va mettre sa détermination au service du jeu, et c’est ce que tout le monde attend de lui. Et c’est la même chose pour Bam », a confié le coach du Heat. « Ils savent aussi qu’ils doivent avoir un impact sur tous les autres joueurs de l’équipe. On en parle tout le temps. Vous voulez insuffler de la vie à d’autres gars et, en fin de compte, être heureux de leurs succès, mais ça demande une grande stabilité émotionnelle. Il y a beaucoup de pression, de voix et de bruits qui vous parviennent de bien des façons. Mais ces gars-là… Ces gars-là le comprennent. Et vous voyez alors certains « role players se développer et être capables d’élargir leurs palettes. Tout ça n’arrive que si les joueurs stars le veulent vraiment ».

On peut notamment mentionner la relation entre Bam Adebayo et Duncan Robinson, qui avait atteint son apogée lors de la « bulle » d’Orlando en 2020, et qui refonctionne durant ces playoffs.

Le plein de motivation et de confiance

Cette nuit, le pivot du Heat a fait la même chose pour Gabe Vincent, qui s’est distingué en sortant son meilleur match en carrière. Lui aussi a été marqué par l’implication de ses leaders depuis la « bulle ».

« Ça a été énorme pour moi de les voir de près lors de mon année rookie dans la « bulle », voir la façon dont ils se sont battus pendant cette période. Ça m’a motivé. Ça a été une source d’inspiration de les voir aller sur le terrain et se donner à fond chaque soir », a rappelé l’international nigérian.

À ses côtés, Caleb Martin, l’un des autres facteurs X potentiels de l’équipe, a également tenu à rendre hommage à ses deux leaders, qui « font participer tout le monde » alors qu’ils auraient pu être tentés de flamber en attaque sur un match comme cette nuit.

« Ça montre la confiance qu’ils ont en nous. Si vous me demandez d’où vient ma confiance, je vous répondrais qu’elle vient en grande partie de ces deux gars, qui croient en nous, qui nous ouvrent des perspectives et qui ont la conviction qu’on va réussir, qu’on mette nos tirs ou pas, et qu’on continuera à faire les bons choix ».