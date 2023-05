Le MVP de la nuit | Gabe Vincent en plein dans le mille

« C’est son assurance, son agressivité et sa capacité à lire le jeu. Il a eu autant d’impact, et il a autant marqué le match de son empreinte dans le Game 2, que ce soir. Sur le premier, il a mis 9 points, et sur le second 29 ».

Erik Spoelstra sait à quel point chaque membre de son roster est précieux. Cette nuit, ce n’est pas sur Jimmy Butler que Miami s’est principalement appuyé pour faire vaciller les Celtics, mais sur ses « role players » et la partition sans fausse note de Gabe Vincent en a été la parfaite démonstration.

Auteur de 29 points, le « combo guard » a survolé la rencontre grâce à sa lecture de jeu et son adresse pour terminer à 29 points avec un pourcentage qui force l’admiration à ce stade de la compétition : 11/14 dont 6/9 à 3-points !

Le meilleur match de sa carrière au bon moment

Encore une fois, sa capacité à bien décrypter ce que les Celtics proposaient en défense lui ont permis de tirer son épingle du jeu, sur « pick-and-roll » notamment, même s’il a davantage dû scorer que d’habitude.

« Pour moi, ça dépend toujours du rythme du match, si quelqu’un a la main chaude à ce moment-là, on fera en sorte que le pick-and-roll finisse par le trouver. Ce que mes coéquipiers me répètent, c’est d’être agressif quand je sors du pick-and-roll et de faire ma lecture à partir de là. Avec cette confiance qu’ils me donnent, quand j’en vois quelques shoots rentrer, ça me pousse à continuer », a-t-il déclaré après son meilleur match offensif en carrière.

Son match a surtout été le symbole de la réussite insolente de ce Heat, à qui tout a réussi ou presque. Alors qu’on attendait une réaction des Celtics, c’est un énorme « blowout » que les troupes de Joe Mazzulla ont pris dans les dents. Pas de quoi toutefois surprendre Gabe Vincent !

« Je ne sais pas si ‘surprise’ est le mot juste. Enfin, on a bien joué ce soir, on a défendu, on a mis nos tirs. On a forcé des turnovers… C’était juste super d’être à la maison, je crois qu’on a pu s’appuyer sur notre public pour garder le momentum », a poursuivi l’arrière, qui reste concentré sur l’objectif principal, finir le job pour retrouver les NBA Finals. « C’est le premier qui arrivera à quatre victoires. On ne peut pas être satisfaits à trois ».

Gabe Vincent Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIA 9 9 21.6 22.2 0.0 0.0 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.1 0.0 2.4 2020-21 MIA 50 13 37.8 30.9 87.0 0.2 0.9 1.1 1.3 1.6 0.4 0.7 0.0 4.8 2021-22 MIA 68 23 41.7 36.8 81.5 0.3 1.5 1.9 3.1 2.3 0.9 1.4 0.2 8.7 2022-23 MIA 68 26 40.2 33.4 87.2 0.4 1.7 2.1 2.5 2.3 0.9 1.4 0.1 9.4 Total 195 21 39.9 33.9 85.2 0.3 1.4 1.7 2.3 2.0 0.8 1.2 0.1 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.