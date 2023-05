Pour Steve Kerr, sa longévité à Golden State est uniquement liée à Stephen Curry

Un grand coach l’est-il pour ses idées et ses résultats ou l’est-il surtout parce qu’il dirige des grands joueurs ? C’est une éternelle question qui revient très souvent quand on évoque le palmarès de Phil Jackson notamment, qui a coaché Michael Jordan, Scottie Pippen, Shaquille O’Neal et Kobe Bryant.

Steve Kerr, lui, a déjà sa réponse.

« Je sais que j’ai de la chance d’être le coach de Stephen Curry », déclare Steve Kerr à The Athletic. « La plupart des entraîneurs qui restent longtemps en poste ont entraîné une superstar, des grands joueurs. Jerry Sloan a entraîné le Jazz pendant plus de vingt ans avec John Stockton et Karl Malone. Gregg Popovich à San Antonio avait Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili… »

Le discours face aux Kings, un révélateur

Pareil pour Steve Kerr donc, arrivé à Golden State en mai 2014 et installé sur le podium de longévité des coaches en activité, derrière Gregg Popovich (décembre 1996) et Erik Spoelstra (avril 2008).

« La situation de Miami est assez unique avec la force de l’équipe qui vient de la stabilité de la franchise », analyse le quadruple champion sur le banc des Warriors. « Pendant les années de Spoelstra, ils ont tout connu : des titres et des saisons sans playoffs. Mais ils ont maintenu une forte identité collective, avec une grosse culture. Mais généralement, un coach qui dure est redevable d’un joueur, comme Curry. Je suis conscient que la seule raison qui m’a permis d’être sur le banc pendant neuf ans, c’est de coacher un des meilleurs joueurs de l’histoire. »

Pour appuyer sa démonstration, l’ancien joueur des Bulls et des Spurs revient sur le discours inoubliable de Stephen Curry avant le Game 7 à Sacramento, durant lequel le MVP des Finals 2022 inscrira 50 points.

« Stephen m’a envoyé un texto la soirée avant l’entraînement. C’était juste après le Game 6 ou peut-être le matin de l’entraînement », tente de se souvenir Steve Kerr. « Il m’a simplement dit qu’il voulait parler à l’équipe cinq minutes avant l’entraînement, avec personne d’autre que les joueurs. Je n’ai pas demandé ce qu’il avait dit, mais c’est sorti ensuite. Cela a évidemment eu un impact sur le résultat du Game 7. Curry savait qu’il devait parler. Il ne l’avait pas vraiment fait dans le passé, peut-être une fois, de mémoire, donc c’était vraiment spécial. »

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GOS 80 36 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GOS 74 34 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.2 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GOS 26 28 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GOS 78 38 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GOS 78 37 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 ★ GOS 80 33 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 ★ GOS 79 34 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GOS 79 33 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GOS 51 32 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GOS 69 34 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.4 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GOS 5 28 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GOS 63 34 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GOS 64 35 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GOS 56 35 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 Total 882 34 47.5 42.8 90.9 0.7 4.1 4.7 6.5 2.4 1.6 3.2 0.2 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.