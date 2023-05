Les Warriors n’oublieront jamais le speech de Stephen Curry

Il avoue qu’il n’en a pas dormi. Au point même d’envoyer des SMS à Draymond Green à 4h00 du matin. Dans la nuit de vendredi à samedi, Stephen Curry n’a cessé de se remémorer ce Game 6 perdu à domicile face aux Kings. C’était une occasion en or de se qualifier, et au lieu de ça, les Warriors s’embarquaient dans un Game 7 en terrain hostile, au son des cloches des fans de Sacramento. Le meneur All-Star avait aussi en travers de la gorge quelques déclarations de Malik Monk sur l’âge avancé des Warriors, ou sur une possible embrouille au sein de leur groupe.

C’est pour cette raison que samedi, avant la séance vidéo, Stephen Curry est allé voir Draymond Green, et l’a prévenu qu’il allait parler au groupe. « Je ne vais pas être long, mais j’ai quelque chose à vous dire ».

Quand le patron parle, il vaut mieux écouter…

Et quand le patron parle, tout le monde écoute. « C’est le leader, et quand il parle, tout le monde a intérêt à écouter » témoigne Gary Payton II. « Habituellement « 30 » est silencieux, et il laisse son jeu parler pour lui. Mais il fallait qu’il dise ce qu’il avait à dire, car il savait de quel type d’ambiance il s’agissait… et je ne pense pas qu’il voulait qu’on lâche prise. Il a donc pris les devants et nous avons suivi. »

Andrew Wiggins raconte qu’il en a eu des « frissons » ! « Ce gars n’est pas comme les autres » lâche l’ailier des Warriors. Mais qu’a-t-il dit ? Selon The Athletic, qui s’appuie sur les témoignages internes, voici la teneur de son speech.

Stephen Curry a dit à l’équipe qu’il croyait en elle et qu’elle avait les moyens de gagner. Il leur a demandé de lui faire confiance en retour. Il leur a assuré qu’il pouvait leur apporter la victoire s’ils y participaient tous. Il les a implorés de mettre leur ressentiment de côté. The Athletic rapporte que cette partie du discours était un message adressé à Jordan Poole, Jonathan Kuminga et d’autres joueurs mécontents de leur temps de jeu ou de leur rôle. Stephen Curry leur a carrément dit qu’ils pouvaient rester chez eux s’ils avaient du ressentiment…

À ceux qui étaient prêts à partir en vacances, il a dit de ne pas monter dans le bus pour Sacramento. À l’inverse, pour ceux qui montaient dans le bus, Stephen Curry considérait ça comme un acte d’approbation pour aller au bout de la mission. Et s’ils le faisaient, s’ils montaient dans le bus, il leur promettait de tenir ses promesses. Avec son jeu, sa foi et leur solidarité, ils gagneraient.

« On se retrouve dans une situation où soit on craque, soit on s’élève » raconte Draymond Green. « Une fois qu’il a fait ça, vous n’avez pas d’autre choix que de vous élever. Il a soudé tout le monde. Si vous montez dans ce bus, vous vous engagez auprès de cette équipe. Peu importe que vous jouiez zéro ou 40 minutes. Vous vous engagez à faire tout ce qu’il faut. Préparez votre tête et votre corps pour l’opportunité qui se présente à nous. »

La Mamba Mentality à la sauce Curry

Visé semble-t-il par les propos de Curry, Jordan Poole a pu constater que son leader tenait parole avec ses 50 points, et un leadership incroyable de la 1ère à la 48e minute. Un match de légende.

« À ce stade de la saison, il ne s’adresse pas à nous sans raison » conclut Jordan Poole. « Il a le même atout que tous les autres très grands joueurs. La Mamba Mentality, et tout ça. Steph a tout ça. C’est ce qui le rend si unique. Son approche est peut-être un peu différente de celle des autres, mais nous savons que c’est un tueur. Tout le monde dans le monde sait que c’est un tueur ».