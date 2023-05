Nick Nurse ne va pas rencontrer que les Sixers…

Daryl Morey et les Sixers ont annoncé qu’ils allaient prendre leur temps pour trouver le remplaçant de Doc Rivers. Mais les choses avancent tout de même. La preuve : l’Inquirer explique que Nick Nurse va rencontrer la franchise de Philadelphie la semaine prochaine.

L’ancien coach de Toronto a été viré le mois dernier, après une saison décevante et une élimination lors du « play-in ». Il a passé dix saisons sur le banc des Raptors, d’abord comme assistant de Dwane Casey puis comme « head coach », remportant le titre en 2019, dès sa première saison comme coach principal, éliminant les Sixers au passage.

Une lutte à trois candidats au titre ?

Il sera donc, comme Mike Budenholzer et Monty Williams, un des entraîneurs libres les plus courtisés cet été. Phoenix pense d’ailleurs à lui et un entretien semble à prévoir, ce que confirme The Athletic qui évoque aussi une possible rencontre avec les Bucks.

En plus de ce trio, les Sixers ont également dans leur viseur Sam Cassell, Mike D’Antoni ou Frank Vogel, d’après nos confrères.

On se souvient que la saison passée, Nick Nurse a croisé les Sixers au premier tour des playoffs. Il s’était notamment plaint des arbitres, coupables selon lui d’offrir trop de coups de sifflet à Joel Embiid. Le MVP 2023 lui avait répondu, tout en donnant son avis sur son adversaire de l’époque.

« C’est un grand coach, qui a réussi de grandes choses et j’ai toujours été un grand fan de lui », avait-il déclaré.