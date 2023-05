Bruce Brown a enfilé le costume de son pote Lonnie Walker IV

Même si leur défense a montré des signes de faiblesse, Bruce Brown et les Nuggets n’avaient pas manqué les deux rendez-vous à Phoenix. Ils ont regardé dans les yeux les Suns qui ont pu compter sur un duo Devin Booker – Kevin Durant de haut niveau pour remporter les deux parties et égaliser.

Il fallait donc préparer une réponse pour ce Game 5 à domicile et, pour cela, Michael Malone a donné la parole à ses joueurs, pour récolter leurs sensations dans cette série. Cette discussion a eu lieu pendant la séquence vidéo.

« C’est essentiel d’avoir un staff qui souhaite nous écouter », relate Aaron Gordon pour The Athletic. « Cela montre que le staff n’a pas d’ego et c’est très important. »

Néanmoins, les Nuggets attendaient plus de certains joueurs, surtout de ceux qui entourent Nikola Jokic, qui lui avait été énorme à Phoenix avec 30 points, 17 rebonds et 17 passes dans le Game 3 puis 53 points dans le Game 4. Et qui fut encore impeccable dans ce Game 5 avec 29 points, 13 rebonds et 12 passes.

Il fallait une étincelle comme le fut Landy Shamet dans le Game 4 ou comme celle observée à Los Angeles durant la quatrième manche face aux Warriors. « On parlait du fait qu’on avait besoin de quelqu’un qui élève son niveau comme Lonnie Walker IV l’avait fait pour les Lakers », explique le coach des Nuggets, toujours pour The Athletic.

Son meilleur match en playoffs

L’arrière des Lakers fut la surprise du dernier quart-temps contre les champions en titre, avec 15 points au meilleur des moments. Et cette référence était parfaite pour Bruce Brown, coéquipier de l’ancien arrière de San Antonio à l’université de Miami en 2017/2018. Les deux joueurs ont d’ailleurs été draftés la même année, en 2018.

« Lonnie, c’est mon gars et il a fait un grand match », commente Bruce Brown. « Je le soutiens. Je devais faire un bon match car j’avais manqué le précédent avec seulement cinq points. Je n’avais pas été assez agressif. »

L’ancien de De troit et Brooklyn a notamment pesé en deuxième mi-temps, largement dominée par les Nuggets, pour terminer avec 25 points (son record en carrière en playoffs), 5 rebonds et 10 lancers-francs tentés. Il a surtout brillé en début de dernier quart-temps, en étant à l’origine ou à la conclusion des neuf premiers points de Denver. Bruce Brown a ainsi inscrit 10 points dans ce dernier acte pour valider le succès de son équipe.

« Il a été excellent. Il était en mode attaque, il a été au cercle. C’est dans ces moments que Bruce Brown est à son meilleur niveau. Sa productivité, son sens de l’agression, sa dureté étaient nécessaires », lance Mike Malone. « Brown, quand il est agressif, qu’il va au panier, qu’il met ses floaters, c’est un sacré joueur », le complimente Jamal Murray. « Si on est resté tranchant pendant tout le match, c’est en grande partie grâce à lui. »

Bruce Brown, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DET 74 20 39.8 25.8 75.0 0.7 1.9 2.5 1.2 2.4 0.5 0.6 0.5 4.3 2019-20 DET 58 28 44.3 34.4 73.9 1.1 3.7 4.7 4.0 2.8 1.1 1.7 0.5 8.9 2020-21 BRK 65 22 55.6 28.8 73.5 1.7 3.7 5.4 1.6 2.2 0.9 0.8 0.4 8.8 2021-22 BRK 72 25 50.6 40.4 75.8 1.4 3.4 4.8 2.1 2.4 1.1 0.8 0.7 9.0 2022-23 DEN 80 29 48.3 35.8 75.8 0.8 3.3 4.1 3.4 2.4 1.1 1.5 0.6 11.5 Total 349 25 48.2 34.1 74.9 1.1 3.2 4.2 2.4 2.4 0.9 1.1 0.6 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.