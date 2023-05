Landry Shamet a mis fin à sa traversée du désert

« Landry Shamet, je m’excuse pour tout. » « Je retire tout ce que j’ai dit, Shamet je m’excuse. » « Mr. Shamet, je m’excuse d’avoir critiqué votre jeu… » Sur Twitter ce matin, on trouve quantité de réactions de fans repentis des Suns, visiblement frustrés par les contre-performances de l’arrière ces dernières semaines.

Grâce à ce Game 4, pour égaliser face aux Nuggets, le remplaçant a fait taire quelques détracteurs. « Je suis conscient qu’il y aura des hauts et des bas. On a un effectif très dense et une bonne équipe. Je veux simplement gagner, je ne me soucie pas vraiment du reste, du bruit, des absurdités, de tout ce qui se passe. Je veux gagner », répète le joueur de 26 ans.

Celui-ci n’avait inscrit que 14 points au total, en sept apparitions, depuis le début des playoffs. Avec des pourcentages d’adresse désastreux : 31% aux tirs, dont 22% de loin. Cette nuit, un autre Landry Shamet est sorti du banc des Suns : adroit, confiant et décisif.

Après avoir manqué son premier tir longue distance, en « stepback », il a préféré partir en dribble pour s’élever au cercle pour sa deuxième tentative, dans le second quart-temps. Puis il a fait le plus gros de ses dégâts en seconde période avec un panier primé dans le troisième quart-temps. Et surtout quatre flèches supplémentaires dans l’ultime période.

Avec 19 points (6/9 aux tirs dont 5/8 de loin) en 30 minutes (+15 lorsqu’il était en jeu), l’arrière s’est comporté en facteur X, profitant des espaces générés par Kevin Durant et Devin Booker, qui a fixé à plusieurs reprises pour le servir.

Investi en défense sur Jamal Murray

« Ces gars vont attirer beaucoup d’attention. Book lit incroyablement bien le jeu et la défense en ce moment. Il fait le bon choix en permanence », résume l’ancien joueur des Nets ou des Clippers. « J’ai pris des décisions rapides et essayé de faire payer la défense », formule de son côté Devin Booker qui a complété ses 36 points par un record en carrière en playoffs en matière de passes décisives (12).

« Il faut rendre hommage à Landry Shamet. Convertir cinq paniers à 3-points. On voulait faire en sorte d’être battus par d’autres joueurs, qui ne s’appellent ni Booker, ni Durant. Ces deux gars ont marqué 36 points et Shamet en a marqué 19 en sortie de banc. (Terrence) Ross et lui ont réussi sept paniers, c’est énorme », qualifie Mike Malone, qui ne s’attendait sans doute pas à un tel réveil de sa part.

« Sa mentalité est quelque chose dont on a besoin. Ses tirs face à leur couverture défensive ont été énormes pour nous », reprend Monty Williams qui a aussi apprécié l’investissement défensif de son joueur, face à Jamal Murray : « Ça nous permet de ne pas avoir à mettre Book sur le joueur clé à chaque possession. » Même s’il a souffert face au joueur des Nuggets (28 points à 13/25 aux tirs), Landry Shamet dit ne chercher « aucune aide. Mais j’en reçois beaucoup, de la part de mes coéquipiers, de mes coachs… Ma mentalité est d’être sur du un-contre-un et de prendre ce duel personnellement. »

Quant à son sentiment sur sa performance globale, il le livre avec le visage ferme et l’envie de faire taire les critiques. : « C’est du basket, du basket de playoffs. J’ai faim, je veux gagner. Une bonne dose de ras-le-bol et… être prêt à jouer. C’est tout ce que j’ai à dire. »

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 * All Teams 79 23 43.1 42.2 80.6 0.3 1.4 1.7 1.5 2.0 0.5 0.6 0.1 9.1 2018-19 * PHL 54 21 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.2 8.3 2018-19 * LAC 25 28 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2019-20 LAC 53 27 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BRK 61 23 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHX 69 21 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHX 40 20 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 Total 302 23 40.6 38.8 84.2 0.2 1.6 1.8 1.7 1.8 0.5 0.7 0.2 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.