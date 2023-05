Le MVP de la nuit | Nikola Jokic dépasse Wilt Chamberlain

Après avoir inscrit 53 points pour rien dans le Game 4, Nikola Jokic a repris ses bonnes habitudes avec un 10e triple-double en carrière, en playoffs. Dans une victoire construite en deux temps, le Serbe termine avec 29 points, 13 rebonds et 12 passes. Le tout à 60%, et il n’est que le 8e joueur de l’histoire à atteindre la barre des 10 triple-double en playoffs. Il est aussi le premier pivot, et il dépasse ainsi Wilt Chamberlain !

Lorsque Ernie Johnson le lui apprend lors de l’interview d’après-match, il est étonné et fier, et demande : « Et le Shaq en est à combien ? » Et Shaquille O’Neal de répondre : « Aucun. Je n’ai jamais fait de passes ».

Blague à part, Nikola Jokic est le meilleur marqueur, rebondeur et passeur de ces demi-finales de conférence. C’est dire s’il est à son meilleur niveau alors que certains l’avaient oublié en fin de saison… De sa prestation, on retiendra sa seconde mi-temps quasi parfaite avec 19 points, 6 passes et 6 rebonds à 8 sur 9 aux tirs. Et encore, on parle de « seconde mi-temps », mais Nikola Jokic est resté assis toute la deuxième moitié du dernier quart-temps.

Le Serbe laisse le jeu venir à lui

« La différence, c’est qu’on a été agressif des deux côtés du terrain » explique-t-il à propos des ajustements effectués. « On les a sortis de leurs spots préférés, même le « post-up ». Ils n’ont pas pu le faire souvent, mais ils ont tellement de talent que c’est difficile de défendre. Dans le premier quart-temps, on a joué comme si nous étions dos au mur, et c’est comme ça qu’il faut jouer. »

Interrogé sur son carton au scoring dans le Game 4, et ce retour à une performance plus classique pour lui, il ajoute : « Je regarde simplement ce que le match me donne. Aujourd’hui, j’ai ouvert le jeu pour les autres, j’ai essayé de me détendre et j’ai attendu que le jeu vienne à moi. » Simple.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 Total 596 31 55.3 34.8 82.9 2.6 7.9 10.5 6.6 2.8 1.2 2.9 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.