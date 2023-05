Klay Thompson et Jordan Poole restent dans le flou

Alors qu’ils devaient absolument remporter ce match, les Warriors se sont inclinés sur le parquet des Lakers, et sont désormais menés 3-1 dans leur demi-finale de conférence Ouest. Pourtant, Golden State a fait la meilleure impression durant trois quart-temps, comptant même jusqu’à douze points d’avance. Mais voilà, les hommes de Steve Kerr ont explosé sur les 12 dernières minutes (27-17), ratant complètement leur « money-time ».

Si Stephen Curry, même maladroit et emprunté dans la dernière minute, a répondu présent offensivement avec un triple-double, ce n’est pas le cas de Klay Thompson ni de Jordan Poole. Les deux joueurs, censés être les deuxième et troisième options de l’équipe au scoring, sont complètement passés au travers.

Klay Thompson qui force

L’autre « Splash Brother », après un superbe Game 2, a ainsi totalement perdu son adresse au tir à Los Angeles. On sait bien que Klay Thompson peut enchainer les tentatives sans trop réfléchir, et en ne posant quasiment jamais de dribble. Mais voilà, lorsque les paniers ne rentrent plus et qu’il cherche du rythme, l’arrière des Warriors est assez difficile à regarder avec une multitude de shoots forcés et d’actions hors système.

Résultat ? Il a shooté à 5/14 puis à 3/11 respectivement sur les Games 3 et 4.

« J’ai confiance en Klay » répète pourtant Steve Kerr. « Pensez à tout ce qu’il a fait pour cette équipe. Cela fait partie de son jeu, il va continuer à shooter. Il y a eu quelques tirs en fin de match qu’il aurait probablement aimé reprendre, mais cela fait partie de ce que nous sommes en tant qu’équipe ».

À ses côtés, Jordan Poole continue ses playoffs catastrophiques. Prolongé l’été dernier pour 128 millions de dollars sur quatre ans, il tourne pour le moment à 10.5 points à 34.2% au tir dont 27.8% à 3-points en postseason…

Lors du Game 4, le cauchemar s’est poursuivi pour le joueur qui n’a disputé que 10 minutes pour aucun point !

« L’éthique de travail ne change pas. La routine ne change pas » a assuré Jordan Poole, logiquement peu bavard dans le vestiaire. « Peut-être que les opportunités changent, mais on ne peut contrôler que ce que l’on peut contrôler. Nous avons un autre match dans quelques jours, à domicile ».

Jordan Poole qui lâche

Alors qu’il était déjà ciblé en défense, l’arrière devient aussi un point faible en attaque pour Golden State. Ses choix offensifs semblent agacer ses coéquipiers mais également Steve Kerr, qui ne l’a donc fait jouer que 10 minutes lors du Game 4. Même si, publiquement, Jordan Poole est toujours soutenu par les siens.

« Vous posez beaucoup de questions à son sujet mais il faut parler de toute l’équipe » a expliqué Stephen Curry à propos de Jordan Poole. « Nous sommes ensemble dans le sens où nous essayons de trouver la solution pour gagner des matchs de playoffs. Nous devons tous faire des ajustements, nous devons tous mieux jouer étant donné que nous accusons un déficit de 3-1. Cela ne sert à rien de l’isoler (Poole) dans cette situation ».

Même son de cloche du côté de Steve Kerr qui ne veut pas enfoncer son joueur, déjà mal en point.

« Ce n’était tout simplement pas sa soirée. Il n’était pas dans son assiette » a conclu le coach des Warriors. « Nous avions d’autres gars qui jouaient bien, Moses Moody est entré et a fait un excellent travail, Donte est entré et nous a donné de bonnes minutes, Gary nous a évidemment donné un grand coup de pouce en commençant le match ».

Mais l’entraîneur, qui a déjà plusieurs fois changé son cinq majeur pour éloigner l’épouvantail Anthony Davis de la raquette, tout en essayant notamment de contrôler D’Angelo Russell, risque bien de manquer de solutions si Klay Thompson et Jordan Poole continuent d’artiller dans le vide lors de la suite de la série.