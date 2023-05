Lors des deux derniers matchs du premier tour puis lors du premier match contre les Lakers, Klay Thompson était à 21/64 aux tirs (32%), dont 10/35 à 3-points (28%). Steve Kerr avait beau chanter les louanges défensives de son joueur, le manque d’adresse du « Splash Brother » commençait sérieusement à taper sur les nerfs du principal intéressé.

« Je savais qu’il allait être dans son match. Hier, vous pouviez sentir sa frustration. Il était frustré de sa performance et de notre performance du Game 1 » décrivait Draymond Green. « Dès qu’il est arrivé dans le vestiaire, je savais qu’il allait faire un gros match. Et quand on arrive à le trouver, on sait que c’est l’un des meilleurs shooteurs de l’histoire. »

Dans le rythme de l’attaque

Cette nuit, Klay Thompson a commencé doucement avant de prendre feu lors du deuxième quart temps. À la différence des trois derniers matchs, le « Splash Brother » a fait preuve de beaucoup de patience pour trouver de bons tirs.

C’était le thème de la soirée pour les Warriors. Ils ont en effet eu besoin d’un match pour ressentir la taille et la pression défensive des Lakers pour s’ajuster.

« La clé du match a été nos 38 passes décisives » pointait du doigt Steve Kerr après la rencontre. « La clé pour nous c’est de pouvoir trouver notre mouvement, notre rythme, et continuer de jouer simple, de ne pas forcer. Quand on joue comme ça, ça permet à Klay de trouver des tirs ouverts et c’est ce qui s’est passé ce soir. »

Klay Thompson a bénéficié de la justesse de Stephen Curry et de Draymond Green (21 passes décisives et seulement 5 ballons perdus à eux d’eux) pour prendre feu. Avec la défense des Lakers focalisée sur Stephen Curry, les Warriors ont augmenté leur nombre de pick and rolls, forçant Anthony Davis à faire la navette entre le cercle et la ligne à 3-points. Le meneur a pu trouver Draymond Green sur le « roll » et ce dernier a trouvé Klay Thompson ouvert à l’opposé.

Klay Thompson a également su prendre les écrans de Draymond Green sur les deuxième ou troisième mouvements offensifs des Warriors pour punir l’endurance du pivot des Lakers et sa défense en « drop ».

Dans le sillage d’un Draymond Green beaucoup plus actif et efficace en défense, les Warriors ont pu enchainer les stops pour courir en transition. Les entraineurs adverses ont beau rabâcher à leur équipe de ne pas lâcher Stephen Curry et Klay Thompson en transition, c’est souvent plus facile à dire qu’à faire à vitesse réelle.

Les bienfaits de l’océan

« Ce sont des problèmes dont vous parlez avant même le début de la série. Et ce n’est pas la faute d’une personne, ça doit être un effort collectif parce que ces gars tirent et marquent beaucoup à 3-points, donc c’est dur à défendre et à stopper » expliquait Darvin Ham. « Souvent en transition ou sur différentes actions, vous finissez par switcher et c’est là qu’ils vous punissent. »

Klay Thompson s’est donc souvent retrouvé dans le rôle du finisseur. Il a marqué 25 points lors des deuxième et troisième quart-temps à 9/14 aux tirs, et 7/9 à 3-points pour créer un écart décisif, forçant les Lakers à agiter le drapeau blanc dès la fin du troisième quart temps.

En 31 minutes, le « Splash Brother » a passé sa frustration sur son adversaire tout en restant zen. « Ce soir, j’étais plus tranquille, j’ai laissé le jeu venir à moi, je me suis dit de rester patient, et ça a payé. »

La série part maintenant à Los Angeles et Klay Thompson sait que les Lakers seront de nouveau prêts à en découdre samedi pour le Game 3. Comment va-t-il se préparer et rester concentrer ? En plongeant dans l’océan Pacifique.

« Plonger dans l’océan, jouer avec les vagues, ça vous régénère, ça vous recentre mentalement et spirituellement » dit-il en s’appliquant à fabriquer son traditionnel avion en papier avec la feuille de statistiques de la rencontre. « Je suis un croyant des pouvoirs bienfaisants de l’océan. » Les Lakers sont prévenus.

Propos recueillis à San Francisco.