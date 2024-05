Déboussolé dans la peinture, Mitchell Robinson veut retrouver du mordant

C’était le point à retenir le plus évident, après la victoire du Heat dans le Game 1 de cette série : après avoir profité d’une véritable balade de santé dans la raquette des Cavaliers au premier tour, Mitchell Robinson allait faire face à une toute autre adversité durant ce second tour, face au travail de Bam Adebayo et Kevin Love.

Mais si les deux premiers matchs de la série étaient dans l’absolu relativement équilibrés, les deux derniers ne le sont en revanche plus du tout. Car après un Game 3 bouclé avec seulement 5 rebonds (contre 12 pour le pivot de Miami, et 5 pour Kevin Love), le pivot des Knicks a été très discret une deuxième fois de suite cette nuit dans le Game 4, dans son duel direct dans la peinture contre les intérieurs du club de Floride, avec seulement 7 rebonds captés contre 13 prises pour l’ancien de Kentucky et 9 prises pour l’ancien de UCLA.

« Je dois trouver une solution » lançait-il simplement après la défaite de cette nuit, marquée par une faillite collective terrible au rebond offensif dans le quatrième quart-temps. « Je dois jouer avec une plus grande énergie, un sens de l’urgence plus important. Je dois faire mon boulot, autrement dit. »

Alors qu’il expliquait, après le Game 2, que cette série contre New York était sûrement la plus physique qu’il ait eu à jouer dans sa carrière, Bam Adebayo a donc pris l’ascendant sur Mitchell Robinson dans le duel des pivots, et Miami a récolté deux victoires autoritaires sur son terrain, poussant les Knicks au bord du précipice.

« Je dois mieux faire les écrans-retard, les limiter à un seul tir » ajoutait « Mitch », en référence à cette séquence lunaire dans le dernier acte, quand Miami captait 5 (!) rebonds offensifs de suite. « Je n’ai pas assuré aujourd’hui, pourtant c’est ce que je fais de mieux. Et ils arrivent à m’empêcher de le faire. Ils ont [Kevin] Love notamment, qui s’impose sous le cercle. Donc je dois montrer une meilleure énergie pour le contourner. »

La survie des Knicks dans cette série en dépend grandement…

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 21 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.4 2019-20 NYK 61 23 74.2 0.0 56.8 3.1 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 28 65.3 0.0 49.1 3.7 4.5 8.1 0.6 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 26 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.9 8.5 2022-23 NYK 59 27 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 1.0 0.7 1.9 7.4 2023-24 NYK 31 25 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 Total 320 25 70.1 0.0 51.8 3.7 4.2 7.9 0.6 2.8 0.9 0.7 1.9 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.