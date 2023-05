Bam Adebayo à l’épreuve physique des Knicks

Un coup d’œil aux dernières minutes du Game 2, entre Knicks et Heat, donne un assez bon aperçu de la dimension physique de cette série. Batailles au rebond, joueurs à terre, intensité maximale…

On n’atteint évidemment pas les niveaux parfois extrêmes des années 1990. Mais cet affrontement, qui se poursuit à Miami ce soir (21h30) pour le Game 3, promet encore de beaux combats.

À la lutte avec Mitchell Robinson et Julius Randle dans les raquettes, Bam Adebayo peut en témoigner. Ce second tour lui rappelle 2020, dans la « bulle » d’Orlando, et cette finale NBA perdue face aux Lakers durant laquelle il avait été blessé. Touché à l’épaule, il avait dû faire l’impasse sur deux rencontres face aux Californiens.

« C’était probablement l’une des séries les plus physiques auxquelles j’ai participé. Mais je peux dire que cette série (ndlr : face aux Knicks) est tout à fait comparable. Ils ont des gars qui attaquent le cercle, ils se jettent au rebond. Le plus important pour nous, c’est de faire les écrans retard et de s’assurer qu’on prend le rebond », note le pivot.

Son équipe est pourtant dominée dans ce secteur après deux rencontres : 48 rebonds captés à 39 en faveur des Knicks, puis 50 à 34…

« J’ai le sentiment que la dimension physique ne rentre vraiment en compte que lorsque le ballon est en l’air, ou lorsqu’il y a un ballon sur le sol. C’est à ce moment-là que le physique se manifeste vraiment. J’ai l’impression qu’on a été testés au combat et que nous sommes prêts », poursuit Bam Adebayo.

Pour se préparer au mieux, ce dernier a pu profiter de trois jours de repos avant de disputer la prochaine rencontre. Idéal pour soigner quelques bobos, y compris pour « reposer les ischio-jambiers (ndlr : dont il souffre). C’est positif de passer par des jours de travail, les gars se remettent en forme », termine Bam Adebayo, alors que Jimmy Butler, touché à la cheville lors du premier match, n’a pas l’intention de manquer une deuxième match de suite.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.5 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 Total 418 29 55.4 12.9 75.5 2.2 6.3 8.5 3.4 2.5 1.0 2.1 0.9 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.